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vremenska prognoza

Stabilni jesenski dani pri kraju? Nazire se preokret, moguća obilnija kiša

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Tea Blažević
|
16. lis. 2026. 07:23
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kiša, kišobran
Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je duž Jadrana, dok u unutrašnjosti ima umjerene do povećane naoblake, također magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama.

U nastavku petka prevladavat će većinom sunčano, osobito u drugom dijelu dana. Bura će na moru ponovno pojačavati, osobito prema večeri.

Vikend će biti stabilan. Ujutro će na kopnu lokalno biti magle, bit će hladno, no danju će biti sunčanije, ugodnije. Na moru će biti razmjerno toplo, do 25 stupnjeva.

I novi tjedan počet će još stabilno, no sredinom tjedna raste vjerojatnost za oborinu.

Od srijede je izgledno nestabilnije razdoblje, mjestimice i obilnija oborina. 

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