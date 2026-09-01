Stigla klimatološka jesen, zbog vjetra i pljuskova na snazi Meteoalarm

S prvim danom rujna stigla nam je klimatološka jesen. Pretežno vedro je duž obale Jadrana, dok u kopnenim krajevima ima povećane naoblake, lokalno i kiše na istoku. U nastavku utorka još mjestimice može biti kiše i pljuskova, no pretežno u prvom dijelu dana, dok će se poslijepodne naoblaka smanjivati. Slabjet će i bura u drugom dijelu dana, dok trenutačno otežava promet prema izvještaju Hrvatskog autokluba na dijelovima Jadranske magistrale. Zbog jakog vjetra na snazi je Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.