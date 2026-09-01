VREMENSKA PROGNOZA
Stigla klimatološka jesen, zbog vjetra i pljuskova na snazi Meteoalarm
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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S prvim danom rujna stigla nam je klimatološka jesen. Pretežno vedro je duž obale Jadrana, dok u kopnenim krajevima ima povećane naoblake, lokalno i kiše na istoku. U nastavku utorka još mjestimice može biti kiše i pljuskova, no pretežno u prvom dijelu dana, dok će se poslijepodne naoblaka smanjivati. Slabjet će i bura u drugom dijelu dana, dok trenutačno otežava promet prema izvještaju Hrvatskog autokluba na dijelovima Jadranske magistrale. Zbog jakog vjetra na snazi je Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Srijeda će biti pretežno sunčana, tek su rijetki pljuskovi mogući u unutrašnjosti Istre i u Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro i navečer će na sjevernom dijelu biti pojačane bure.
Od četvrtka će biti sunčanije, stabilnije, temperature će ponovno rasti. Vrućina će se nastaviti, osobito na jugu, kako sada stvari stoje i u drugom rujanskom tjednu, tako trenutačno sugeriraju prognostički materijali.
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