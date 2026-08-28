Stiže najgori dio toplinskog vala, saharski pijesak pa oluje: Dio Hrvatske na udaru nevremena!

Na srednjem i južnom Jadranu te u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će sunčano i vruće. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu maestral. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 22, na Jadranu oko 25 °C, a najviše dnevne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu oko 31, u Dalmaciji te u Slavoniji i Baranji od 33 do 35 °C.