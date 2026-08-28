VREMENSKA PROGNOZA
Stiže najgori dio toplinskog vala, saharski pijesak pa oluje: Dio Hrvatske na udaru nevremena!
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Duboka ciklona stacionira nad Sjevernim morem između Velike Britanije i europskog kopna, a na njezinoj južnoj strani visinsko jugoistočno strujanje donosi topao, suh saharski zrak nad Sredozemlje i Balkanski poluotok.
Zračna masa sadrži i velike količine pijeska koji su vjetrovi nad Saharom dignuli na visinu od 2,5 do 3 km iznad tla. Atmosfera je stoga mutna i ima žućkasti sjaj. Nad sjevernom Afrikom je anticiklona čije strujanje doprinosi prodoru jezika toplog zraka nad naše krajeve.
Toplinski val premješta se prema istoku, a trenutačno je maksimum od Danske preko Alpa do Apeninskog poluotoka i preko Sicilije. Naši krajevi nalaze se na prednjoj strani toplinskog vala, a maksimum će prijeći preko Jadrana i Balkana danas navečer i sutra tijekom dana.
Iza toplinskog vala nad zapad Europe prodire vlažan oceanski zrak s Atlantika i djelovat će na vrijeme u Europi sjevernije od Alpa, uz manje nestabilnosti nad Alpama. Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će večeras nad sjevernu Italiju, Sloveniju i Austriju te su, uz povećanje naoblake na sjevernom Jadranu i na granici sa Slovenijom, moguće rijetke grmljavinske oluje.
Danas će biti pretežno sunčano, uz povećanu mutnoću atmosfere zbog saharskog pijeska, i vrlo vruće. Najviše dnevne temperature bit će od 34 do 37 °C. Na Jadranu će puhati slab jugozapadnjak, a poslijepodne umjeren maestral.
Sutra, u subotu, bit će vruće i sparno te zbog pijeska mutno. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne i navečer te u noći na nedjelju očekuje se povećana naoblaka uz mogućnost mjestimičnih grmljavinskih pljuskova.
Na srednjem i južnom Jadranu te u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će sunčano i vruće. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu maestral. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 22, na Jadranu oko 25 °C, a najviše dnevne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu oko 31, u Dalmaciji te u Slavoniji i Baranji od 33 do 35 °C.
U nedjelju će biti pretežno sunčano i malo hladnije. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 16 do 19, a na Jadranu oko 22 °C. Najviše dnevne temperature bit će od 27 do 32 °C. Temperatura mora je od 26 do 28 °C, a UV indeks je visok.
DHMZ je za petak, subotu i nedjelju izdao narančasto upozorenje za toplinski val, s time da sutra, uz maksimum toplinskog vala, upozorenje poprima crvenu boju u Dalmaciji, a u nedjelju prolaskom toplinskog vala ostaje na snazi žuto i narančasto upozorenje za južne krajeve.
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