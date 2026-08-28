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zdravstveni rizici

Hrvatskoj prijeti opasno vrijeme! DHMZ podigao razinu upozorenja za cijelu zemlju

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N1 Info
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28. kol. 2026. 08:39
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prognoza
Ilustracija: Johannes Plenio on Unsplash, DHMZ/Meteoalarm

Državni hidrometeorološki savez (DHMZ) izdao je za petak upozorenja narančaste boje za cijelu zemlju.

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Pritom su samo u riječkoj regiji, uz visoke temperature, mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Za ostatak zemlje izdana su narančasta upozorenja zbog toplinskog vala, a temperature bi mogle ići i iznad 37 stupnjeva Celzijevih.

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DHMZ/Meteoalarm

"Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", upozoravaju iz DHMZ-a.

Crometeo je, inače, upozorio na neuobičajeno visoke temperature koje stižu svega nekoliko dana prije početka klimatološke jeseni. "Dolazi li do glave u kakvom vremenu živimo?", poručili su.

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