zdravstveni rizici
Hrvatskoj prijeti opasno vrijeme! DHMZ podigao razinu upozorenja za cijelu zemlju
Državni hidrometeorološki savez (DHMZ) izdao je za petak upozorenja narančaste boje za cijelu zemlju.
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Pritom su samo u riječkoj regiji, uz visoke temperature, mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.
Za ostatak zemlje izdana su narančasta upozorenja zbog toplinskog vala, a temperature bi mogle ići i iznad 37 stupnjeva Celzijevih.
"Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", upozoravaju iz DHMZ-a.
Crometeo je, inače, upozorio na neuobičajeno visoke temperature koje stižu svega nekoliko dana prije početka klimatološke jeseni. "Dolazi li do glave u kakvom vremenu živimo?", poručili su.
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