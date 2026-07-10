VREMENSKA PROGNOZA
Stiže novi toplinski val: Meteorolog N1 otkrio kada će temperature dosegnuti 40 °C
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Anticiklona i suhi zrak sa sjeverne Afrike premještaju se sa zapada prema istoku kao novi toplinski val preko Španjolske i Portugala te utječu na vrijeme i u Irskoj i na jugu Velike Britanije. Nad istočnu Europu s Baltika se spustila duboka ciklona s kojom je povezana mlazna struja sjevernog smjera, u kojoj pritječe nestabilan vlažan zrak sjevernih širina nad istok Europe.
Stiže nestabilan, vlažan zrak
Naši krajevi nalaze se u ujednačenom polju povišenog tlaka na granici između anticiklone sa zapada i nestabilnog, hladnijeg zraka ciklone na istoku. U takvoj vremenskoj situaciji nad naše krajeve povremeno pritječe nestabilan vlažan zrak sa sjevera te uglavnom u unutrašnjosti potiče poslijepodnevni razvoj oblaka, pa su uz kumuluse mogući i pokoji grmljavinski kumulonimbus.
Uz ciklonu na istoku povezana je i oslabljena hladna fronta koja će danas navečer i sutra tijekom dana prolaziti sjevernije od naših krajeva, uz grmljavinu, pokoji pljusak i manji pad temperature zraka. Utjecaj prolaza fronte, uz lokalno slabu kišu, bit će najjači u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.
Ispred fronte nakratko će zapuhati vjetar južnog smjera te će s Jadrana donijeti vlagu, pa će u subotu, uz za jedan do dva stupnja nižu temperaturu zraka, osjet vremena biti sparan. Fronta će se brzo premještati prema istoku te će već od nedjelje prevladavati vedro vrijeme uz porast temperature zraka.
Novi toplinski val
Toplinski val sa zapada Europe sporo se premješta prema istoku, a nad naše krajeve maksimum će dosegnuti oko 17. srpnja, kada možemo očekivati maksimalne temperature zraka i do 40 °C. Odlazak i kraj toplinskog vala, prema sada raspoloživim prognostičkim materijalima, prognoziramo za 19. i 20. srpnja, uz jak prodor hladne fronte.
Danas će vrijeme biti sunčano i toplo, a na Jadranu i uz Jadran vruće. Puhat će slab sjeverac, a na Jadranu slaba, samo mjestimice umjerena bura, koja će tijekom dana skrenuti na umjeren do jak maestral, osobito na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. U planinskim krajevima unutrašnjosti i planinama u zaleđu Jadrana moguć je slab razvoj dnevne naoblake uz rijetku pojavu grmljavine i poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će oko 28 °C, a na Jadranu i uz Jadran oko 32 °C.
Sutra, u subotu, zbog prolaza oslabljene hladne fronte u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo uz povećanu naoblaku te mjestimice slabe pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 13 do 16 °C, a na Jadranu će noć biti topla, s temperaturom oko 21 °C. Na Jadranu će zapuhati slabo jugo koje će prolaskom fronte na sjevernom Jadranu poslijepodne i navečer skrenuti na buru. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 25 °C, na sjevernom Jadranu oko 29 °C, a na srednjem i južnom oko 32 °C.
U nedjelju slijedi postupna stabilizacija vremena uz malu vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka bit će u blagom porastu.
Temperatura mora iznosi od 24,5 do 27 °C, a temperatura rijeka od 18 do 22 °C. Ultraljubičasti indeks je visok, a u planinskim krajevima vrlo visok.
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