Stiže novi toplinski val: Meteorolog N1 otkrio kada će temperature dosegnuti 40 °C

Sutra, u subotu, zbog prolaza oslabljene hladne fronte u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će promjenljivo uz povećanu naoblaku te mjestimice slabe pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će od 13 do 16 °C, a na Jadranu će noć biti topla, s temperaturom oko 21 °C. Na Jadranu će zapuhati slabo jugo koje će prolaskom fronte na sjevernom Jadranu poslijepodne i navečer skrenuti na buru. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti bit će oko 25 °C, na sjevernom Jadranu oko 29 °C, a na srednjem i južnom oko 32 °C.