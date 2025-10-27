vremenska prognoza
Tjedna prognoza: Pred nama je promjenjivo vrijeme, bit će i južine i magle i kiše...
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Oglas
Ciklona nad Baltikom i s njom povezan prodor hladnog, nestabilnog oceanskog zraka zadržava se glavninom sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka u sjeverozapadnoj visinskoj struji prebacuje se preko ili zaobilazi alpsku prepreku i dolazi nad naše krajeve, uzrokujući promjenljivo vrijeme s povremenom kišom.
Uragan Melissa nad zapadnim Atlantikom prelazi preko karipskih otoka i putuje prema sjeveroistoku, prema Grenlandu i Islandu, a ostatci uragana doprijet će do zapadnih obala Europe krajem ovog tjedna te će visinsko strujanje promijeniti smjer sa sjeverozapadnog na zapadno i jugozapadno te nad europsko kopno donijeti manju količinu toplijeg zraka s Atlantika.
Vrijeme u našim krajevima ovoga će tjedna biti vrlo promjenljivo. Više kiše uz lokalne grmljavine prognoziramo na Jadranu i uz Jadran, dok će u unutrašnjosti biti jutarnje magle. Temperature zraka će se malo mijenjati i bit će u okviru prosjeka za kraj listopada i početak studenoga.
Danas, u ponedjeljak, promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima, više naoblake na južnom Jadranu, gdje je još moguć pokoji grmljavinski pljusak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 14 do 17 °C, a na Jadranu oko 19 °C. Puhat će slaba do umjerena tramuntana, a krajem dana vjetar će skrenuti na jugozapad.
Sutra, u utorak, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, nakon razilaženja magle promjenljivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima. Na Jadranu pretežno vedro, osim na jugu Dalmacije, gdje će biti povećane naoblake s povremenim grmljavinskim pljuskovima. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 6, na Jadranu oko 12. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 15, na Jadranu oko 20 °C.
U utorak navečer naoblačenje sa zapada, a u noći na srijedu kiša će se proširiti na sjeverni Jadran, Liku i Gorski kotar. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo.
U unutrašnjosti u srijedu ujutro magla, a tijekom dana porast naoblake sa zapada. Kiša će se tijekom dana proširiti na srednji i južni Jadran te u dalmatinsku zagoru.
U četvrtak i petak pretežno oblačno s povremenom kišom, na Jadranu uz grmljavinske pljuskove, mjestimice obilnije oborine i jako, na otvorenom moru olujno jugo.
Za vikend stabilizacija vremena te prognoziramo promjenljivo oblačno, ali uglavnom suho vrijeme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas