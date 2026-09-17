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vremenska prognoza

Stiže promjena, Meteoalarm upaljen za dvije regije zbog obilne kiše, moguće nevere

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Tea Blažević
|
17. ruj. 2026. 07:07
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kišobran na kiši i vjetru
Joel from Pixabay / ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

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Tmurnije je na zapadu zemlje, u odnosu na jug i istok. Oblaci se navlače, narednih sati se već očekuje oborina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje mjestimice može biti obilnijih pljuskova s grmljavinom, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na sjevernom Jadranu su mjestimice moguće nevere.

U nastavku četvrtka oborina će se širiti prema središnjoj Hrvatskoj i istoku, sjevernoj Dalmaciji, dok će na jugu ostati većinom suho. Bit će svježije u odnosu na jučer.

Petak će biti nestabilan, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji mogu lokalno biti izraženiji, prije svega duž Jadrana i uz Jadran.

Za vikend također nestabilno, osobito u subotu, kad će još često biti pljuskova, najviše ujutro. U nedjelju stabilnije, uz tek rijetku oborinu, stoga će biti i toplije.

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tea blažević vremenska prognoza

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