Oglas

Vremenska prognoza

Nakon kratkog zatopljenja stiže nagli preokret: Hladni prodor, snijeg i olujni vjetrovi

author
Bojan Lipovšćak
|
03. sij. 2026. 07:44
14.02.2025., Delnice - Snijeg i jak vjetar otezavaju promet kroz Gorski kotar.Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Danas u subotu pretežno oblačno s kišom mjestimice. Na južnom i srednjem Jadranu grmljavinski pljuskovi. U planinskim krajevima susnježica i snijeg uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.

Oglas

Ciklonalni poremećaj s nestabilnim hladnim atlantskim zrakom nad Skandinavijom i Baltikom i sporo se premješta prema jugoistoku. Drugi ciklonalni poremećaj nalazi se pred zapadnom obalom Europe i kroz Gibraltar se sporo premješta nad zapadno Sredozemlje te donosi topli afrički zrak I razvija se plitka ciklona u Genovi.

Nakon kratkotrajnog zatopljenja povezanog s premještanjem ciklone po osi Sredozemnog mora već idući tjedan dolazimo pod dominantan utjecaj ciklone s Baltika na čijoj stražnjoj strani prodire hladan polarni zrak prema jugu. Razmještaj zračnih masa uvjetuje i vrlo nestabilno i promjenljivo vrijeme nad našim krajevima uz brze promjene temperature zraka, smjera vjetra I vrsta oborine.

Još je dominantan utjecaj jugozapadnog I zapadnog visinskog strujanja, a do promjene vremena, pritjecanje hladnog polarnog zraka sa sjeverozapada prognoziramo u nedjelje navečer.

Očekujemo hladni prodor, promjenu smjera vjetra na sjeverac, snijeg, a na Jadranu obilnu kišu. Zbog položaja ciklone nad Jadranom na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, dok će na jugu Jadrana uz visoke valove dalje puhati jako oštro i lebić. Oštro je vjetar južnog smjera a lebić jugozapadnjak.

Danas u subotu pretežno oblačno s kišom mjestimice. Na južnom i srednjem Jadranu grmljavinski pljuskovi. U planinskim krajevima susnježica i snijeg uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak u Slavoniji i Baranji i jugoistočnjak, a na Jadranu umjeren do jak lebić. Uz plimu i lebić mjestimice je moguće plavljenje obala. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 1 do 5C a na Jadranu uz obalu oko 10, na otocima i jugu Dalmacije oko 15C.

U nedjelju zahlađenje uz sjeverozapadnjak i sjeverac, promjenljivo oblačno u unutrašnjosti susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će jaka u podvelebitskom primorju olujna bura, a na jugu Dalmacije jak lebić i oštro. Jutarnje temperature od - 3 do -1, na Jadranu I uz Jadran oko 7. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 3, na Jadranu od 8 do 14C.

Teme
Vremenska prognoza Vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ