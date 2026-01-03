Nakon kratkog zatopljenja stiže nagli preokret: Hladni prodor, snijeg i olujni vjetrovi

Danas u subotu pretežno oblačno s kišom mjestimice. Na južnom i srednjem Jadranu grmljavinski pljuskovi. U planinskim krajevima susnježica i snijeg uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak u Slavoniji i Baranji i jugoistočnjak, a na Jadranu umjeren do jak lebić. Uz plimu i lebić mjestimice je moguće plavljenje obala. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 1 do 5C a na Jadranu uz obalu oko 10, na otocima i jugu Dalmacije oko 15C.