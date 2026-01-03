Vremenska prognoza
Nakon kratkog zatopljenja stiže nagli preokret: Hladni prodor, snijeg i olujni vjetrovi
Danas u subotu pretežno oblačno s kišom mjestimice. Na južnom i srednjem Jadranu grmljavinski pljuskovi. U planinskim krajevima susnježica i snijeg uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.
Ciklonalni poremećaj s nestabilnim hladnim atlantskim zrakom nad Skandinavijom i Baltikom i sporo se premješta prema jugoistoku. Drugi ciklonalni poremećaj nalazi se pred zapadnom obalom Europe i kroz Gibraltar se sporo premješta nad zapadno Sredozemlje te donosi topli afrički zrak I razvija se plitka ciklona u Genovi.
Nakon kratkotrajnog zatopljenja povezanog s premještanjem ciklone po osi Sredozemnog mora već idući tjedan dolazimo pod dominantan utjecaj ciklone s Baltika na čijoj stražnjoj strani prodire hladan polarni zrak prema jugu. Razmještaj zračnih masa uvjetuje i vrlo nestabilno i promjenljivo vrijeme nad našim krajevima uz brze promjene temperature zraka, smjera vjetra I vrsta oborine.
Još je dominantan utjecaj jugozapadnog I zapadnog visinskog strujanja, a do promjene vremena, pritjecanje hladnog polarnog zraka sa sjeverozapada prognoziramo u nedjelje navečer.
Očekujemo hladni prodor, promjenu smjera vjetra na sjeverac, snijeg, a na Jadranu obilnu kišu. Zbog položaja ciklone nad Jadranom na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, dok će na jugu Jadrana uz visoke valove dalje puhati jako oštro i lebić. Oštro je vjetar južnog smjera a lebić jugozapadnjak.
Danas u subotu pretežno oblačno s kišom mjestimice. Na južnom i srednjem Jadranu grmljavinski pljuskovi. U planinskim krajevima susnježica i snijeg uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak u Slavoniji i Baranji i jugoistočnjak, a na Jadranu umjeren do jak lebić. Uz plimu i lebić mjestimice je moguće plavljenje obala. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 1 do 5C a na Jadranu uz obalu oko 10, na otocima i jugu Dalmacije oko 15C.
U nedjelju zahlađenje uz sjeverozapadnjak i sjeverac, promjenljivo oblačno u unutrašnjosti susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će jaka u podvelebitskom primorju olujna bura, a na jugu Dalmacije jak lebić i oštro. Jutarnje temperature od - 3 do -1, na Jadranu I uz Jadran oko 7. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 3, na Jadranu od 8 do 14C.
