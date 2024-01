Kardiolog otkrio koja je vježba najbolja za zdravlje srca

Podijeli :

Vjerojatno već znate da je tjelovježba ključna za održavanje vašeg općeg zdravlja, posebice zdravlja vašeg srca, ali ono što možda niste znali jest da većina nas ne zadovoljava potrebne razine tjelesne aktivnosti.

Ako tražite tjelesnu aktivnost za početnike, Lee MacDonald, kardiolog preporučuje hodanje. “Hodanje je ono što preporučujem. Besplatno je i svatko to može učiniti bilo gdje u bilo koje vrijeme,” kaže. On svojim pacijentima obično predlaže 30 minuta brzog hodanja pet dana u tjednu. Ovaj pristup je praktičan i prilagodljiv, dopuštajući da se 30 minuta podijeli u dvije 15-minutne sesije radi praktičnosti i jednostavnosti. Hodanje također igra ključnu ulogu u zdravlju srca, to je uobičajeni element u programima rehabilitacije srca, koji često uključuje hodanje na traci za trčanje, piše The Healthy.

Međutim, tajna održavanja režima vježbanja koje je zdravo za srce leži u tome koliko uživate u samoj aktivnosti. Dr. MacDonald naglašava važnost osobnih preferencija u odabiru vježbi. “U konačnici, odabir aktivnosti koju volite raditi bit će ključan.”

Ovo mišljenje ponavlja i dr. Donna Arnett, “Pobrinite se da pronađete vježbe u kojima uživate. Vjerojatnije je da ćete se držati rutine ako u njoj uživate.”

Dodatne preporuke za vježbe za zdravlje srca

Dr. MacDonald i dr. Arnett predlažu niz aktivnosti koje će očuvati zdravlje srca:

Vodeni aerobik

Igranje tenisa u parovima

Lagana vožnja biciklom

Vrtlarstvo

Za one koji imaju problema sa zglobovima, dr. MacDonald predlaže opcije s malim učinkom poput vožnje sobnog bicikla.

Trčanje

Plivanje

Pješačenje uzbrdo

Aerobik ples

Uže za skakanje

Tenis

Brza vožnja biciklom

Oni također zagovaraju trening snage dva do tri puta tjedno za jačanje kardiovaskularnog zdravlja, posebno za poboljšanje krvnog tlaka.

Upamtite, dobrobiti redovite tjelovježbe su velike, smanjujete rizik od bolesti poput dijabetesa i demencije, poboljšavate san, pamćenje i ravnotežu, pa čak i ublažavate tjeskobe i depresiju.

