Evo što se događa s vašim tijelom ako ne obavljate veliku nuždu svaki dan

Budući da je svako tijelo različito, učestalost pražnjenja crijeva nije ista za svakoga. Nutricionistica Amanda Sauceda za Eating Well kaže: "Nije loše ako ne obavljate veliku nuždu svaki dan, jer svi imamo drugačiju verziju normalnog. Ako nuždu smatramo iznošenjem smeća, onda želite biti sigurni da to radite redovno. Dakle, iako možda ne radite to svaki dan, važno je da postoji redovitost", prenosi klix.ba.