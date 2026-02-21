Opcija ima
Lijek za mamurluk: Donosimo najbolju pomoć ako ste noć prije pretjerali s alkoholom
Mamurluk dolazi kao posljedica ispijanja alkohola noć ranije. Osim glavobolje, može se javiti i veliki umor, mučnina, povraćanje i tremor tijela. Ipak, postoji nekoliko načina kako se mamurluk može spriječiti. Lijekovi za mamurluk su razni, od elektrolita do jednostavnog odmora.
Noć u kojoj se pije puno alkohola nerijetko rezultira mamurlukom idući dan. Ovaj osjećaj rijetko tko voli i priželjkuje. Mamurluk prati niz simptoma, a može biti slabije ili jače izražen.
Dobra je vijest da postoje načini kako se mamurluk može ublažiti, a oni djeluju kao lijek za mamurluk.
Što uzrokuje mamurluk?
Uzroci mamurluka su različiti. Osim samog alkohola, na ovu neželjenu pojavu utječe i slabo spavanje nakon konzumacije alkohola, a jednako tako, alkohol utječe na hormone koji reguliraju naš biološki sat pa se javlja osjećaj poput jet lega nakon putovanja.
Mamurluk se javlja kada se smanji razina alkohola u krvi. Neki stručnjaci smatraju da se najgori simptomi javljaju kada je razina alkohola jednaka nuli. Drugi stručnjaci kažu kako osobe koje u obitelji imaju povijest alkoholizma imaju i najgore mamurluke.
Simptomi mamurluka
Svatko tko je barem jednom bio pijan zna koji su simptomi mamurluka.
Oni mogu biti:
- glavobolja
- mučnina ili povraćanje
- proljev
- umor
- dehidracija
- ubrzani rad srca
- osjetljivost na svijetlo ili zvukove
- nesanica ili problemi sa spavanjem
- povišeni krvni tlak
Simptome mamurluka mogu imati osobe koje su popile samo jedno piće, kao i one koje su pile cijelu noć.
Simptomi mogu trajati i do 24 sata.
Kako bi oni bili što manje izraženi ili kako do njih ne bi ni došlo, prije konzumacije veće količine alkohola treba pojesti obilniji obrok koji je bogat ugljikohidratima ili obrok koji je mastan. Uz alkohol je obavezno piti i puno vode kako ne bi došlo do dehidracije.
Lijek za mamurluk
Kod mamurluka može pomoći:
1. Uzimanje tableta protiv bolova
Kod jakih glavobolja ili migrena mogu pomoći tablete protiv bolova. Najbolje će biti uzeti aspirin ili ibuprofen. Ipak, treba računati da ove tablete mogu pogoršati iziritirani želudac.
2. Sok od naranče
Odmah ujutro, nakon buđenja popijte sok od naranče koji se može piti kroz cijeli dan. Uz njega pijte i puno vode, a možete uzeti i sok koji sadrži elektrolite, pogotovo ako ste imali proljev.
S druge strane, najgore je kod mamurluka ponovno konzumirati alkohol.
3. Juha
Osim što liječi prehladu, domaća pileća juha će biti odlična i za mamurluk. Osim pileće juhe, pomoći može i juha s povrćem ili prežgana juha.
4. Čajevi
Iako čajevi neće riješiti mamurluk, mogu pomoći kod ublažavanja simptoma poput bolova u trbuhu, mučnine ili proljeva. Ovdje će odličan biti čaj od šipka ili kamilice.
5. Odmor
U slučaju da se niste dobro naspavali navečer, iskoristite dan nakon za odmor i spavanje. Na ovaj način ćete i prespavati neugodne simptome, a kada se probudite bi vam trebalo biti malo bolje.
6. Vrijeme
Najbolji lijek za mamurluk je ipak vrijeme. Odnosno čekati da prođu simptomi.
Zaključak
Mamurluk se događa nakon konzumacije alkohola. Može se raditi o većoj ili manjoj količini alkohola, ovisno o metabolizmu osobe. Mamurluk može utjecati i na spavanje pa će simptomi biti još izraženiji.
Postoji nekoliko stvari koje se mogu korisiti kako bi se ovaj neugodan osjećaj smanjio. Ipak, najviše će pomoći odmor i vrijeme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare