Generacija Z čak 60 posto osjetljivija na psihotične poremećaje

„Uočeni trendovi otvaraju važna pitanja o mogućim uzrocima i posljedicama sve većeg broja dijagnoza psihotičnih poremećaja”, rekao je Daniel Myran, znanstvenik u ICES-u i Institutu za zdravstvena istraživanja Bruyère, koji je istraživanje proveo s kolegama iz Opće bolnice North York i Istraživačkog instituta bolnice u Ottawi.