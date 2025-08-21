Imate problema sa snom? Ova vježba bi vam mogla pomoći

Raširiti prostirku za jogu i uskladiti disanje moglo bi biti jedna od najboljih vježbi za dugoročno poboljšanje sna.
Meta-analiza 30 nasumičnih kontroliranih ispitivanja pokazala je da je redovito prakticiranje joge visokog intenziteta snažnije povezano s poboljšanim snom nego hodanje, trening s otporom, kombinirane vježbe, aerobne vježbe ili tradicionalne kineske vježbe, poput qigonga i tai chija, prenosi klix.
Studije uvrštene u analizu provedene su u više od deset zemalja i obuhvatile su više od 2.500 sudionika s poremećajima spavanja svih dobnih skupina.
Kad su istraživači na Sportskom sveučilištu u Harbinu u Kini analizirali podatke, otkrili su da je joga visokog intenziteta, kraća od 30 minuta, dvaput tjedno, najbolji lijek za loš san.
Možete probati i sljedeće
Hodanje je bio sljedeći najbolji oblik tjelesne aktivnosti, a potom vježbe s otporom. Pozitivni učinci zabilježeni su već nakon 8 do 10 tjedana.
Ovi su nalazi donekle u suprotnosti s meta-analizom iz 2023., koja je utvrdila da su aerobne vježbe ili vježbe srednjeg intenziteta triput tjedno najučinkovitiji način za poboljšanje kvalitete sna kod osoba s poremećajima spavanja.
Ipak, jedno od istraživanja uključenih u tu analizu pokazalo je da joga ima izraženiji učinak na ishode spavanja od drugih vrsta vježbanja.
Zašto baš joga
Štoviše, jogu je ponekad teško jasno kategorizirati kao aerobnu ili anaerobnu, a njezin se intenzitet može razlikovati ovisno o korištenoj tehnici. Te razlike u praksi možda objašnjavaju zašto se rezultati razlikuju.
Najnovija meta-analiza ne može objasniti zašto bi joga mogla biti posebno korisna za san, no postoji nekoliko mogućnosti.
Joga ne samo da može ubrzati rad srca i aktivirati mišiće, nego može i regulirati disanje. Istraživanja pokazuju da kontrola disanja može aktivirati parasimpatički živčani sustav, koji je uključen u "odmor i probavu".
Neka istraživanja čak sugeriraju da joga regulira obrasce aktivnosti moždanih valova, što bi moglo potaknuti dublji san.
