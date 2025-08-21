Picula: Srbija živi u uvjetima izvanrednog stanja. Pribojavam se 17. žrtve

Gost našega Hrvoja Krešića u Novom danu bio je europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Razgovarali su o prosvjedima u Srbiji, koji ne jenjavaju i posljednjim događajima vezanima za rat u Ukrajinu i pokušaj pronalaska mirovnog rješenja.

