Kako prepoznati bipolarni poremećaj?

Živimo u vremenu kada se o mentalnom zdravlju govori više nego ikad prije, ali još uvijek postoje brojni stereotipi i zablude. Mentalne poteškoće ponekad je teško prepoznati, a još teže razumjeti, pogotovo kada je riječ o poremećajima poput bipolarnog. Možda ste primijetili nagle promjene raspoloženja kod sebe ili voljene osobe? Razdoblja neobične euforije praćena dubokom tugom? Ove promjene mogu biti zbunjujuće, ali njihovo je prepoznavanje prvi korak prema pomoći.

Bipolarni poremećaj utječe na živote milijuna ljudi diljem svijeta, a prepoznavanje njegovih simptoma ključno je za pravovremeno liječenje i podršku. Istražimo zajedno ovaj složeni poremećaj raspoloženja.

Što je bipolarni poremećaj?

Bipolarni afektivni poremećaj (BAP) karakteriziraju izražene promjene raspoloženja koje se izmjenjuju između izrazito povišenog (manija) i sniženog (depresija). "Bipolarni poremećaj obilježavaju izražene promjene između izrazito povišenog (manija) i sniženog (depresija) raspoloženja", objašnjava psihologinja Sandra Župarić. Te oscilacije nisu obične promjene raspoloženja koje svi ponekad doživljavamo – intenzivnije su i mogu značajno ometati svakodnevno funkcioniranje.

Prema dostupnim podacima, bipolarni poremećaj nešto je češći kod žena, a obično se javlja između 15. i 30. godine života. To je razdoblje kada mladi grade samostalnost, karijeru i odnose, što utjecaj poremećaja čini posebno izazovnim.

"Česta je zabluda da je faza manije poželjna, međutim, pojedince s bipolarnim poremećajem može navesti da čine nepromišljene stvari", upozorava Župarić. To pogrešno shvaćanje često dovodi do nerazumijevanja ovog stanja.

Kako prepoznati faze bipolarnog poremećaja

Prepoznavanje bipolarnog poremećaja počinje razumijevanjem njegovih glavnih faza. Dr. sc. Carrie Bearden, profesorica na Odjelu psihijatrije, psihologije i bihevioralnih znanosti na Sveučilištu u Kaliforniji, upozorava: "Skloni smo takve simptome pripisivati uzrujanosti zbog problema na poslu ili umoru." Upravo je zbog toga važno poznavati specifične znakove obiju faza.

Simptomi manične faze

U maničnoj fazi osoba često izgleda kao da je u stanju euforije. Evo karakterističnih znakova:

● Iznimno dobro raspoloženje: Osoba je preplavljena optimizmom, energijom i kreativnošću. Iako se to može činiti pozitivnim, ova faza može dovesti do odvajanja od stvarnosti. Možda primjećujete da netko odjednom ima nerealno pozitivan pogled na sve oko sebe, s energijom koja se čini neiscrpnom.

● Ubrzani govor: Postoji jasna razlika između prirodne pričljivosti i tzv. nametljivog govora. Kako objašnjava dr. Bearden, osoba u maničnoj fazi ne vodi razgovor, nego monolog, a pokušaji prekidanja često rezultiraju samo glasnijim govorom. Riječi kao da izviru nezaustavljivo, a teme se mijenjaju bez očitog slijeda.

● Bujica ideja: "Osjećaj je gotovo kao da se utrkujete sami sa sobom", opisuju stručnjaci. Misli lete, ideje se neprestano pojavljuju, a osoba često ne može kontrolirati brzinu ili tijek svojih misli. Ta kreativna bujica može izgledati impresivno, ali često vodi do iscrpljenosti.

● Smanjena potreba za snom: Jedna od najuočljivijih karakteristika manične faze drastično je smanjena potreba za snom. Osoba može spavati svega nekoliko sati (ili nimalo), a ipak se osjećati punom energije. Dr. Bearden naglašava: "Najbolje što osoba s bipolarnim poremećajem može učiniti za svoj san jest steći naviku odlaženja na spavanje i ustajanja svakog dana u isto vrijeme."

● Neuobičajeno ponašanje: Dr. med. Don Malone, ravnatelj Centra za bihevioralne studije i šef psihijatrijskog odjela Klinike Cleveland, navodi kako je kod svojih pacijenata primijetio da se to najčešće manifestira prekomjernim konzumiranjem alkohola ili neobičnim seksualnim ponašanjem. Ljudi u maničnoj fazi često čine stvari koje inače nikada ne bi učinili: impulzivne kupnje, rizična ponašanja ili donošenje velikih životnih odluka bez razmišljanja.

Simptomi depresivne faze

Nakon uzleta manične faze slijedi suprotnost – depresivna faza, koja uključuje:

● Duboka tuga i beznađe: Depresivna faza bipolarnog poremećaja slična je klasičnoj depresiji. Osoba se osjeća bezvrijedno, beznadno i može imati misli o samoubojstvu.

● Problemi sa spavanjem: Za razliku od manične faze, u depresivnoj se osoba osjeća stalno umorno i, koliko god spavala, čini joj se da nije dovoljno. Prekomjerno spavanje (hipersomnija) česta je karakteristika bipolarnog poremećaja.

● Manjak energije: Osoba može osjećati ekstreman umor i iscrpljenost koji otežavaju obavljanje i najjednostavnijih zadataka. Dr. Malone upozorava da se "depresivna faza bipolarnog poremećaja ne može liječiti antidepresivima jer bi oni mogli odvesti oboljelog izravno u maničnu fazu".

● Gubitak interesa: Aktivnosti koje su nekoć pružale zadovoljstvo sada izgledaju beznačajno. Taj gubitak interesa i zadovoljstva (anhedonija) može biti posebno uznemirujući za bliske osobe koje primjećuju drastičnu promjenu.

● Problemi s koncentracijom: Poteškoće u donošenju odluka i s koncentracijom mogu značajno otežati svakodnevno funkcioniranje, posebno na poslu ili u školi.

"Miješana" faza i razdražljivost

Postoji i varijanta bipolarnog poremećaja kod koje oboljeli doživljava svojevrsnu "miješanu fazu" – istovremeno osjeća simptome manije i depresije. Tijekom takve faze javlja se izrazita razdražljivost koja može biti iscrpljujuća.

Jeste li ikada imali osjećaj da vas preplavljuju oprečne emocije? Zamislite to stanje pojačano nekoliko puta. Osoba može istovremeno osjećati nemir, tugu, iritabilnost i energičnost – kaotičnu mješavinu koju je iznimno teško podnijeti.

Ovaj oblik poremećaja najteže je prepoznati jer nalikuje na "loš dan" koji svi ponekad imamo. Međutim, intenzitet i trajanje tih simptoma ono je što ih razlikuje od uobičajenih oscilacija raspoloženja.

Utjecaj na svakodnevni život

Bipolarni poremećaj ne utječe samo na raspoloženje – on ima duboke posljedice na svakodnevno funkcioniranje:

● Nedovršeni poslovi: "Imati kuću punu nedovršenih projekata gotovo je zaštitni znak bipolarnog poremećaja", kaže dr. Malone. Osobe su sklone smišljati velike projekte i nikad ih ne dovršiti, već na pola puta prijeći na neki novi. Pogledajte oko sebe – postoji li mnoštvo započetih, ali napuštenih projekata?

● Problemi na poslu: Zamislite da ste ponekad manični, a ponekad depresivni, skloni ostavljati poslove nedovršenima i uz sve to pokušavate normalno obavljati svoj posao. Osobe s bipolarnim poremećajem često imaju poteškoća u održavanju stabilnog radnog učinka i odnosa s kolegama.

● Narušeni odnosi – Nepredvidljivost raspoloženja može opteretiti i najčvršće odnose. Bližnji mogu osjećati zbunjenost, frustriranost ili bespomoćnost dok pokušavaju podržati voljenu osobu kroz ekstreme raspoloženja.

Povezanost s drugim problemima

Bipolarni poremećaj rijetko dolazi sam. Česte su i pridružene poteškoće:

● Konzumacija alkohola ili droge: "Otprilike polovica ljudi koji pate od bipolarnog poremećaja razvije i neki oblik ovisnosti, najčešće o alkoholu ili nekoj drogi", upozoravaju stručnjaci. Alkoholom se, primjerice, pokušavaju smiriti u maničnoj fazi ili popraviti raspoloženje kada su depresivni. Taj začarani krug samoliječenja često pogoršava simptome i otežava dijagnozu.

● Anksiozni poremećaji – Mnoge osobe s bipolarnim poremećajem također pate od različitih oblika anksioznosti, što dodatno komplicira kliničku sliku i liječenje.

Kada potražiti pomoć

Prepoznajete li ove simptome kod sebe ili voljene osobe? Vrijeme je za stručnu pomoć ako:

● Promjene raspoloženja ometaju svakodnevno funkcioniranje.

● Primjećujete ekstremne oscilacije u energiji, snu i ponašanju.

● Osoba pokazuje rizično ili samodestruktivno ponašanje.

● Postoje misli o samoubojstvu ili suicidalne namjere.

"Nakon što stručnjak postavi dijagnozu, potrebna je dugotrajna terapija i praćenje pacijenta. Uglavnom se uz psihoterapiju propisuje i farmakoterapija kako bi se uspostavila regulacija emocija", objašnjava psihologinja Župarić.

Današnje mogućnosti liječenja pružaju stvarnu nadu. Kombinacija odgovarajućih lijekova, psihoterapije, redovitih kontrola i podrške može omogućiti osobama s bipolarnim poremećajem da vode ispunjen i funkcionalan život.

Razumijevanje i prepoznavanje bipolarnog poremećaja prvi je korak prema boljoj budućnosti. Nemojte dopustiti da stigma ili strah spriječe vas ili vašu voljenu osobu u traženju pomoći. Ako primjećujete znakove opisane u ovom članku, razgovarajte sa svojim liječnikom ili potražite pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje.

Zapamtite, nije riječ o slabosti karaktera ili nedostatku volje. Bipolarni poremećaj stvarno je medicinsko stanje koje zahtijeva stručnu pomoć, baš kao i dijabetes ili visoki krvni tlak. A s pravovremenom dijagnozom i odgovarajućim liječenjem, moguće je živjeti ispunjen i uravnotežen život.

Jeste li ikada prepoznali neki od ovih simptoma kod sebe ili nekoga koga poznajete? Možda je vrijeme da poduzmete prvi korak prema razumijevanju i pomoći.