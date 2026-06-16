Navijate nekoliko alarma za buđenje ujutro? Radite veliku pogrešku

Bruss savjetuje i da telefon ostavite na drugoj strani sobe kako biste se morali fizički ustati da biste ugasili alarm. Iako to možda nije najugodnije rješenje, može biti učinkovito. "Čut ćete ga prije ili kasnije, čak i ako zvoni pet minuta, a ako morate ustati iz kreveta - ostanite izvan kreveta", rekla je.