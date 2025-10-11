Mandarine čine čuda za tijelo: Liječnici otkrivaju zašto biste ih trebali jesti svaki dan

Mandarine su i izvrstan izvor vlakana: netopiva vlakna pomažu radu probave i uklanjanju toksina, dok topiva vlakna pomažu u regulaciji kolesterola i razine šećera u krvi. U njihovom sastavu nalaze se i minerali poput kalcija, fosfora i magnezija koji jačaju kosti i pomažu u prevenciji osteoporoze.