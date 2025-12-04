Najsuvremenija metoda onkološkog liječenja u KBC-u Split

U Klinici za onkologiju i radioterapiju Kliničkog bolničkog centra (KBC) Split započeli su s primjenom nove metode liječenja stereotaksijskom radioterapijom, koja koristi linearni akcelerator za vrlo precizno zračenje tumora.
Riječ je najsuvremenijoj metodi onkološkog liječenja. Stereotaksijska radioterapija omogućuje da se malim, jasno definiranim tumorima isporuči visoka doza zračenja u jednoj ili vrlo malom broju frakcija, uz minimalan učinak na okolno zdravo tkivo.
Za razliku od klasične radioterapije, kojom se svakodnevno daju male doze zračenja tijekom više tjedana, kod stereotaksije se daje jedna ili nekoliko vrlo visokih doza koje imaju ablativni učinak. Primjenom stereotaksijske radioterapije maksimalno se štedi zdravo tkivo.
Tim povodom ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da projekt donosi "modernu i preciznu onkološku skrb svim pacijentima, bez obzira gdje žive, upravo ono čemu teže u Ministarstvu zdravstva".
Zahvalila je timu KBC-a Splita čija stručnost i požrtvovnost, uz podršku i ulaganja Vlade od gotovo 10 milijuna eura, čine takva postignuća mogućima.
Predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju Eduard Vrdoljak kaže da se radi o potpuno bezbolnoj metodi, smanjenom riziku od dugoročnih posljedica s potencijalno manje nuspojava i kraćim brojem terapijskih frakcija, čime se pacijentima poboljšava kvaliteta života.
Ravnatelj KBC-a Krešimir Dolić izjavio je kako je ta bolnica vodeći onkološki centar, ujedno i najopterećeniji u Hrvatskoj. Poručio je da će nastaviti osiguravati pravovremenu, preciznu i složenu onkološku skrb za svoje pacijente.
KBC-u Split su isporučena četiri nova linearna akceleratora, CT simulator te uređaj za brahiterapiju, čime je splitska bolnica ušla među tehnološki najmodernije centre za radioterapiju u ovom dijelu Europe.
Kapitalnu investiciju vrijednu 9,9 milijuna eura osigurali su Vlada i Ministarstvo zdravstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).
Prvi pacijent, 84-godišnji Splićanin s metastatskim karcinomom prostate, izrazio je zahvalnost što je bio dio tog povijesnog iskoraka. "Zadovoljan sam kako je današnji postupak prošao i vjerujem se da će liječenje biti uspješno", kazao je.
