Niste gladni, ali stalno mislite o hrani? Svi pričaju o ovom fenomenu, ali ga gotovo nitko ne razumije

"Postoje brojne prepreke s kojima se suočavaju osobe s pretilošću u svojim nastojanjima da smanje tjelesnu težinu, a uporno i stalno razmišljanje o hrani jedna je od njih. Bezbroj puta čujete: "Umrijet ću gladan i debeo", objašnjavajući kako to razmišljanje o hrani na njih stavlja najveći teret i potiče osjećaj gladi. Zato je važno da lijek utječe na centre u mozgu koji reguliraju apetit i osjećaj sitosti, jer je to način da se prekine začarani krug stalnih misli o hrani i lakše uspostavi zdravije navike“, objašnjava dr. Irena Đorđević i naglašava da "lijek nije samostalno rješenje, već se primjenjuje isključivo uz preporuku i nadzor liječnika, unutar jasno definiranih indikacija, kao dio sveobuhvatnog pristupa zdravlju i promjeni životnih navika. Za one kojima je potrebno uvođenje lijeka, kada on u početku pomaže u prekidu ovog začaranog kruga, moguće je uspostaviti nove, zdrave navike. Kada ljudi prepoznaju moć tih novih navika i počnu uživati ​​u blagodatima promjene, to postaje velika motivacija za održavanje novog načina života".