Liječnik otkrio: "Ovo je najgora hrana na svijetu, a svi je jedu"

Liječnik britanskog Nacionalnog instituta za zdravlje Chris van Tulleken iznio je tvrdnju da je ultra-prerađena hrana jedan od vodećih uzroka prerane smrti. Otišao je i korak dalje, sugerirajući da se takvi proizvodi ne bi trebali ni nazivati hranom, nego "industrijski prerađenim jestivim tvarima“.
Opsežna analiza objavljena 2024. godine u British Medical Journalu, koja je obuhvatila čak 10 milijuna ljudi kroz 45 studija, pokazuje da veći unos ove vrste hrane može biti povezan s većim rizikom od smrtnosti, ali i bolesti poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i mentalnih poremećaja.
Industrijski kruh
Iako se često smatra zdravijim izborom, čak ni integralni ili industrijski proizvedeni smeđi kruh nije idealan. Dugi popisi sastojaka jasno ukazuju na stupanj obrade. Kruh obično čini oko 11 posto ukupnog unosa kalorija, stoga se preporučuje odabrati onaj s što manje aditiva.
Energetska pića
Iako su popularan izbor za podizanje energije, energetska pića nose niz rizika. Sadrže velike količine kofeina i šećera, a neke studije pokazale su da jedna porcija može sadržavati i do 242 miligrama kofeina.
Redovita konzumacija može dovesti do poremećaja srčanog ritma, ubrzanog pulsa i povišenog krvnog tlaka — čimbenika koji povećavaju rizik od srčanih bolesti.
Žitarice za doručak
Glavni problem većine žitarica je dodani šećer. Prekomjeran unos dovodi do pretilosti i karijesa, ali i povećava osjećaj gladi te opterećuje tijelo naglim skokovima inzulina.
Iako postoje zdravije opcije poput zobenih pahuljica, dodavanje šećera i zaslađivača smanjuje njihove koristi.
Hrenovke i prerađeno meso
Hrenovke su jedan od najranijih primjera ultra-prerađene hrane. Svjetska zdravstvena organizacija klasificira ih kao kancerogene proizvode.
Bogate su zasićenim mastima, natrijem i kemijskim konzervansima poput nitrata i nitrita, koji su povezani s povećanim rizikom od srčanih bolesti i hipertenzije.
Veganske zamjene za meso i sir
Iako veganska prehrana može biti vrlo zdrava, industrijske zamjene za meso i sir često su ultra-prerađene. Sadrže brojne aditive i dodatke koji imitiraju okus i teksturu mesa.
Osim toga, često imaju više soli i masti, a manje proteina i kalcija nego što se očekivalo.
Pileći medaljoni
Ova popularna brza hrana često sadrži mješavinu mesa, kože, tetiva i masti, što smanjuje nutritivnu vrijednost. Osim toga, priprema u hidrogeniranim uljima dodatno povećava sadržaj masti i štetnih tvari.
Grickalice od prerađenog krumpira
Popularni čips i slični proizvodi sadrže dehidrirani krumpir, rafinirana ulja, brašno i razne aditive. Prehrana bogata transmasti povezana je s pretilošću te bolestima srca i jetre.
Margarin
Iako sadrži manje zasićenih masti od maslaca, margarin je visoko prerađeni proizvod s dodanim emulgatorima i bojilima. Kao i kod svih ovih proizvoda, važno je čitati deklaracije.
Gotova jela
Brza i praktična, ali često nutritivno problematična. Jedno od pet gotovih jela sadrži visoke razine soli i zasićenih masti, što povećava rizik od povišenog krvnog tlaka, pretilosti i srčanih bolesti.
