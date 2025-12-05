odazovite se!
Preventivni zdravstveni pregledi spašavaju živote: Nekima dijagnosticirani čak i "prehodani infarkti"
Odaziv građana na preventivne zdravstvene preglede je 75 posto, a kod gotovo tri četvrtine pregledanih otkriveni su rizični čimbenici za kronične nezarazne bolesti, istaknuto je u petak u Ministarstvu zdravstva na predstavljanju rezultata prve godine provedbe pregleda.
Preventivni pregledi na nacionalnoj razini provode se od 11. studenog prošle godine radi ranog otkrivanja faktora rizika poput visokog tlaka, povišene razine šećera i masnoća u krvi, pretilosti i pušenja. Pregledi su besplatni i provode se u sklopu obveznog zdravstvenog osiguranja.
U protekloj je godini bilo pozvano 28.287 osoba starijih od 40 godina koje više od dvije godine nisu posjetile obiteljskog liječnika. Pregledano ih je 21.100, a 73 posto imalo je rizične čimbenike za razvoj kroničnih bolesti, rečeno je na predstavljanju.
"Povišeni krvni tlak imalo je 24 posto pregledanih, 19 posto imalo je povišeni šećer, a povišeni HB1C (pokazatelj kontrole šećera) imalo je šest posto", upozorio je pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Tomislav Benjak.
Posebno je naglasio da je 216 pregledanih bilo izuzetno lošeg stanja. Riječ je o slučajevima uznapredovale šećerne bolesti, bolestima štitnjače ili "prehodanim infarktima". "Ovi su im pregledi spasili život", istaknuo je.
Određena odstupanja u EKG-u imalo je 18 posto pregledanih, a među pregledanima bilo je i 30 posto pušača. Podaci pokazuju da je samo njih 15 posto redovito tjelesno aktivno te da ih 32 posto ima povećanu tjelesnu masu.
Na preventivne preglede podjednako su se odazivali muškarci i žene, a što se tiče dobnih skupina, najviše se odazvalo 40-godišnjaka. Po županijama, najveći je odaziv imala Brodsko-posavska županija - 97,2 posto, a najmanji - oko 50 posto, imale su Međimurska i Koprivničko-križevačka županija.
Pregled obuhvaća uzimanje osobne i obiteljske anamneze, pregled organa, laboratorijsku dijagnostiku, edukaciju i savjetovanje. Neke od pregledanih osoba liječnici su poslali na dodatne preglede, najčešće rendgen, ultrazvuk i dodatne laboratorijske pretrage.
Više od 61 posto obiteljskih liječnika obavlja preventivne preglede
Dio građana upućen je i na nacionalne programe ranog otkrivanja malignih bolesti koji bilježe rekordan odaziv.
Posebno je naglašen 95-postotni odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, a odaziv je na mamografiju, u sklopu ranog otkrivanja raka dojke, 70 posto, što je najviše od početka provedbe tog programa.
Više od 61 posto obiteljskih liječnika obavljalo je preventivne preglede, a neki od njih obavili su ih više od stotinu.
Plan je i da se iduće godine osigura veća dostupnost pregleda u Zadarskoj i Virovitičko-podravskoj županiji kroz organizaciju punktova, rekao je Benjak.
Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak upozorio je na pandemiju kroničnih nezaraznih bolesti. "Kronične nezarazne bolesti uzrok su više od 70 posto smrtnih slučaja u Hrvatskoj", rekao je Capak.
Strategija borbe protiv kroničnih nezaraznih bolesti uključuje promjenu ponašanja i rano otkrivanje jer što se bolest ranije otkrije, bolji su ishodi liječenja, poručio je.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da je cilj preventivnih pregleda "dodavanje zdravih godina životu građana". "Vraćamo se preventivi, ranom otkrivanju, komunikaciji liječnika s pacijentima", rekla je ministrica i istaknula da se na taj način vraća i značaj uloge obiteljskih liječnika.
Cijena pregleda je oko 50 eura, rekao je Benjak. S obzirom na broj pregledanih, uloženo je oko milijun eura u proteklih godinu dana.
"Ovo ne bi trebalo gledati kao trošak, nego uštedu. Jer sada trošimo novac zdravstvenog osiguranja na liječenje posljedica bolesti koje nisu bile prevenirane ili rano otkrivene. One su prvi uzrok hospitalizacija", poručio je Capak.
