KBC Split prvi u Hrvatskoj uveo dijagnostiku plavim svjetlom

Kako je pojasnio Selimović, nakon što se u mokraćni mjehur unese dijagnostičko sredstvo heksaminolevulinat, tumorske stanice ga nakupljaju u većoj mjeri nego zdravo tkivo, zbog čega se pri pregledu plavim svjetlom promjene jasno ističu fluorescencijom. Na kameri se tumorske lezije prikazuju kao ljubičaste ili žarko ružičaste, što omogućuje njihovo preciznije uočavanje.