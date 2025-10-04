Od raka dojke godišnje oboli više od 3000 žena. Ministarstvo: Liste za radioterapiju su sve kraće

U udruzi očekuju da će do kraja godine svi linearni akceleratori i CT simulatori biti u funkciji, čime bi se riješilo pitanje potkapacitiranosti radioterapije, odgoda liječenja i kvarova uređaja. Ipak, i dalje je, kažu, potrebno razvijati palijativnu skrb, prilagoditi postojeće propise i donijeti nove kako bi se smanjila diskriminacija onkoloških bolesnika.