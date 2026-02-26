Nastavlja: "Isključit ću za druge mogućnost komentiranja ispod ove objave, kako bi preglednije objavila dio sadržaja s društvenih mreža. Jesu li ovo primjeri i odjeci desnog ekstremizma o kojem se govori u prošlom izvješću SOA-e iz 2025.g.? Vodi li itko od nadležnih državnih institucija i tijela brigu o tome da se taj desni ekstremizam pokušao vojno organizirati i vojno naoružati?", upitala je.