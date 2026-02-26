Saborska zastupnica javno je prozvala premijera Andreja Plenkovića, ministra branitelja Tomu Medveda, ravnatelja SOA-e i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, upozoravajući na, kako tvrdi, zabrinjavajuće primjere desnog ekstremizma i javne promocije ustaške ideologije u Hrvatskoj.
U objavi na društvenim mrežama postavila je pitanje reagiraju li nadležne institucije na takve pojave te pozvala na zabranu najavljenog prosvjeda ispred stana roditelja novinara Borisa Dežulovića.
Njenu objavu prenosimo u cijelosti.
Mjesec i pol čeka odgovor od Ministarstva branitelja
Poslušajte što čovjek govori. Javno pozivam premijera Andreja Plenkovića, ministra branitelja Tomu Medveda, ravnatelja SOA-e, sve branitelje koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, sve HDZ-ovce kojima novac i interes nije sasvim izbrisao sjećanje na devedesete i Franju Tuđmana, da odgovore, kuda ovo sve dalje vodi.
Ministru branitelja uputila sam prije mjesec dana i pisano zastupničko pitanje, manje više s istom poantom, na kojeg nisam dobila odgovor", napisala je uz objavu TikTok videa.
Nastavlja: "Isključit ću za druge mogućnost komentiranja ispod ove objave, kako bi preglednije objavila dio sadržaja s društvenih mreža. Jesu li ovo primjeri i odjeci desnog ekstremizma o kojem se govori u prošlom izvješću SOA-e iz 2025.g.? Vodi li itko od nadležnih državnih institucija i tijela brigu o tome da se taj desni ekstremizam pokušao vojno organizirati i vojno naoružati?", upitala je.
Promoviranje ideologije NDH bez ograničavanja i sankcioniranja
"Vide li nadležne institucije s kojom lakoćom se i bez ikakvog ograničavanja ili sankcioniranja promovira idelogija NDH, objavom video sadržaja s ustađkim budnicama?
Smatra li itko da se zbog ovakvih sadržaja naši građani, osobito druge vjere i nacionalnosti opavdano osjećaju ustrašeno i ugroženo, kao i oni oporbeni političari koji su u ovakvim objavama osobno prozvani, poput mene i mojih kolegica i kolega", napisala je i za kraj poručila:
"Pozivam ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da donese rješenje kojim se zabranjuje skup Dražena Keleminca ispred stana roditelja Borisa Dežulovića, jer je motiv prosvjeda u korijenu isti sa sadržem objava na koje upozoravam. Zadatak je policije da štiti građane i pravni poredak Republike Hrvatske od uznemiravanja i širenja ustaške ideologije.
Ovo mora stati, prije nego što nam prijetnje i nasilje iz virtualnog svijeta stvarno pokucaju na vrata", zaključila je Dalija Orešković.
