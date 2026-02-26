Orden kneza Jaroslava Mudrog
Plenković primio odličje mimo zakona? Nije tražio Milanovićevu suglasnost
Netraženje suglasnosti od PRH-a za primanje odlikovanja stranih država u mandatu Zorana Milanovića nešto je što se dogodilo prvi put. Sam premijer Plenković od predsjednika Milanovića je, primjerice, u travnju 2023. godine tražio prethodnu suglasnost za primitak odlikovanja Kraljevine Belgije "Veliki križ reda krune".
Odlikovanja koja je prije nekoliko dana u Kijevu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uručio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu mogla bi postati novi predmet prijepora između dva politička brda, i to zato što su obojica odlikovanih odlučila "mimoići" predsjednika u proceduri primanja odlikovanja koja je propisana zakonom. Kako je za Večernji list potvrđeno u Uredu predsjednika, ni premijer ni ministar vanjskih poslova uoči primanja odlikovanja nisu zatražili prethodnu suglasnost predsjednika Republike.
Plenković primio Orden kneza Jaroslava Mudrog I.
– Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman primili su odlikovanja bez, zakonom propisane, prethodne suglasnosti predsjednika Republike. Suglasnost Predsjednika nije tražena iako Zakon o odlikovanjima i priznanjima u članku 4. jasno piše: Hrvatski državljani mogu primiti odlikovanje ili priznanje strane države ako prethodno dobiju suglasnost predsjednika Republike Hrvatske ili tijela koje on odredi. Zakon se odnosi na sve hrvatske državljane i ne postoje iznimke od te obveze. Dakle, hrvatski državljani ne smiju primiti strano odlikovanje bez prethodne suglasnosti predsjednika Republike – potvrdili su u Uredu predsjednika.
Podsjećamo, prije nekoliko dana, za vrijeme boravka u Kijevu na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, premijer Plenković u Kijevu je primio jedno od najviših ukrajinskih priznanja, Orden kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja (zeta Europe) koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje te potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Ministar vanjskih poslova je, pak, dobio Orden za zasluge II. stupnja.
– To je na neki način priznanje cijeloj Hrvatskoj koja je stala uz Ukrajinu i njezin narod u protekle četiri godine, da smo im pomogli politički, ekonomski, vojno, humanitarno i u konačnici na međunarodnom planu. I zato to odličje doživljavam kao poruku hrvatskoj vlasti i hrvatskom narodu – rekao je premijer o uručenom mu odlikovanju.
Netraženje suglasnosti nešto je što se dogodilo prvi put
Netraženje suglasnosti od PRH-a za primanje odlikovanja stranih država u mandatu Zorana Milanovića nešto je što se dogodilo prvi put, piše Večernji. Sam premijer Plenković od predsjednika Milanovića je, primjerice, u travnju 2023. godine tražio prethodnu suglasnost za primitak odlikovanja Kraljevine Belgije "Veliki križ reda krune". Posebni savjetnik premijera i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić u travnju 2023. godine tražio je i dobio suglasnost za primitak odlikovanja Kraljevine Belgije "Čin zapovjednika reda Leopolda". Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u prosincu 2021. godine tražila je pak suglasnost za primitak odlikovanja Poljske "Orden Bijelog orla", a bivši predsjednik Sabora Željko Reiner za primitak odlikovanja Japana "Veliki kordom reda izlazećeg sunca u rujnu 2022. godine. Za odlikovanje Francuske "Vitez Nacionalnog reda Legije časti" suglasnost je dana u lipnju 2024. godine bivšoj glavnoj tajnici Vijeća Europe Mariji Pejčinović Burić, a predsjedniku Ustavnog suda Frani Staničiću u listopadu 2025. godine suglasnost za primitak odlikovanja Mađarske "Časnički križ Mađarske za zasluge".
U Vladi kažu kako je riječ o odlikovanjima koja su premijeru i ministru vanjskih poslova dodijeljena još 25. kolovoza u povodu ukrajinskog Dana nezavisnosti. Tada je to učinjeno bez najave, a prije dva dana odlikovanja su simbolički svečano uručena. Na odlikovanja niti premijer niti ministar vanjskih poslova ne gledaju kao na osobna odlikovanja već odlikovanja za sve ono što je Hrvatska napravila za Ukrajinu od početka ruske agresije. Ako je i učinjen pri tomu, kažu u Vladi, formalni propust on nije bio namjeran i puno je važnije, naglašavaju, u ovom, trenutku upravo uzeti u obzir činjenicu da je odlikovanja dala zemlja u ratu, devastirana, a koja prepoznaje što je Hrvatska sve za nju učinila.
