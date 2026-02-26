Plenković primio odličje mimo zakona? Nije tražio Milanovićevu suglasnost

U Vladi kažu kako je riječ o odlikovanjima koja su premijeru i ministru vanjskih poslova dodijeljena još 25. kolovoza u povodu ukrajinskog Dana nezavisnosti. Tada je to učinjeno bez najave, a prije dva dana odlikovanja su simbolički svečano uručena. Na odlikovanja niti premijer niti ministar vanjskih poslova ne gledaju kao na osobna odlikovanja već odlikovanja za sve ono što je Hrvatska napravila za Ukrajinu od početka ruske agresije. Ako je i učinjen pri tomu, kažu u Vladi, formalni propust on nije bio namjeran i puno je važnije, naglašavaju, u ovom, trenutku upravo uzeti u obzir činjenicu da je odlikovanja dala zemlja u ratu, devastirana, a koja prepoznaje što je Hrvatska sve za nju učinila.