Šest znakova da vašem tijelu nedostaje kalcija

Ako vas često hvataju grčevi u nogama, osobito noću, ili osjećate neugodne trzaje mišića u mirovanju, moguće je da vam nedostaje kalcija. To je način na koji vam tijelo pokušava nešto poručiti. Lisnato povrće, poput špinata i kelja, jednostavno je rješenje. Možete ga dodati u smoothie, wok, variva ili salate.