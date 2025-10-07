Oglas

VAŽAN MINERAL

Šest znakova da vašem tijelu nedostaje kalcija

author
N1 Hrvatska
|
07. lis. 2025. 07:27
Pexels/Ilustracija
Pexels/Ilustracija

Kalcij nije važan samo za kosti, niti je povezan isključivo s djetinjstvom i čašom mlijeka.

Ovaj tihi, ali ključni mineral sudjeluje u mnogim važnim funkcijama – pomaže mišićima da se kreću, živcima da prenose signale i srcu da pravilno kuca. Ipak, njegov se nedostatak često ne primijeti, jer simptomi mogu biti blagi i lako se zanemare. Dobra je vijest da jednostavne promjene u prehrani mogu brzo poboljšati stanje, piše nova.rs.

1. Grčevi i bolovi u mišićima

Ako vas često hvataju grčevi u nogama, osobito noću, ili osjećate neugodne trzaje mišića u mirovanju, moguće je da vam nedostaje kalcija. To je način na koji vam tijelo pokušava nešto poručiti. Lisnato povrće, poput špinata i kelja, jednostavno je rješenje. Možete ga dodati u smoothie, wok, variva ili salate.

2. Lomljivi nokti i beživotna kosa

Slabi, lomljivi nokti i kosa koja se prorjeđuje ili gubi sjaj također mogu biti znak manjka kalcija. Ti simptomi možda izgledaju kao estetski problem, ali zapravo ukazuju na unutarnju neravnotežu. Hrana bogata kalcijem, poput badema, chia sjemenki i sezama, može pomoći. Jednostavno ih pospite po zobenoj kaši, dodajte u jogurt ili pojedite kao zdravi međuobrok.

3. Promjene raspoloženja i poteškoće s koncentracijom

Osjećate li se razdražljivo, zbunjeno ili vam je teško usredotočiti se, moguće je da vaš živčani sustav pati zbog manjka kalcija. U tim slučajevima pomoći mogu jednostavne namirnice poput jogurta ili sira. Mala količina tijekom dana može pridonijeti stabilizaciji raspoloženja i boljoj mentalnoj jasnoći.

4. Trnci u prstima

Osjećaj trnaca ili peckanja, osobito u rukama i nogama, može biti znak da živci ne dobivaju dovoljno kalcija. Biljna mlijeka obogaćena kalcijem, poput bademovog, sojinog ili zobenog, jednostavan su način da povećate unos bez promjene uobičajenih navika.

5. Osjetljivi zubi i sklonost karijesu

Ako primjećujete da su vam zubi postali osjetljiviji na toplo, hladno ili slatko, to može značiti da vam nedostaje kalcija. Ovaj mineral pomaže u očuvanju zubne cakline. Tofu i tempeh, osobito ako su pripremljeni s dodatkom kalcija, dobar su izbor.

6. Bolovi u kostima i zglobovima

Bolovi u kostima bez jasnog razloga često su rezultat dugotrajnog nedostatka kalcija. Tijelo tada „posuđuje“ kalcij iz kostiju kako bi održalo osnovne funkcije, što dugoročno može oslabiti kosti. Rješenje može biti konzumacija malih ribica koje se jedu s kostima, poput sardina ili konzerviranog lososa.

