Svi bacaju ovaj dio jogurta, a on je zapravo najzdraviji: "To je zapravo nusproizvod"

Jogurt je brz i praktičan način da obogatite prehranu kalcijem i proteinima. Zbog toga ga sve više ljudi širom svijeta koristi u svakodnevnoj prehrani, a istraživanja pokazuju da je potrošnja jogurta značajno porasla u posljednja četiri desetljeća
Ipak, nutricionisti upozoravaju da mnogi prave jednu vrlo čestu grešku koja smanjuje njegovu nutritivnu vrijednost. "Trebali biste to iskoristiti, a većina ljudi ne radi tako", objašnjava nutricionistica Jessica Cording, autorica knjige "The Little Book of Game-Changers".
Najčešća greška: Zašto bacamo tekućinu s vrha?
Vjerojatno to radite nesvjesno: otvorite jogurt, prolijete tekućinu koja se skupila na vrhu, a tek onda ga počnete jesti. Iako vam se to može činiti neprivlačno, ta tekućina zapravo nije znak da se jogurt pokvario. Riječ je o prirodnoj pojavi, prenosi Klik.hr.
Nutricionistica Sonya Angelone iz San Francisca objašnjava: "Kulture koje se dodaju mlijeku kako bi fermentiralo i pretvorilo se u jogurt stvaraju neku vrstu gela." Budući da je tekućina lakša od gustog dijela, ona se prirodno izdvaja i skuplja na površini. "To vam je kao kada se ulje odvoji u prirodnom maslacu od kikirikija", dodaje Cording.
Tekućina je zapravo bogata proteinima i probioticima
Ta tekućina koja vam se čini beskorisnom zapravo je sirutka, dio mlijeka bogat proteinima. "To je nusproizvod procesa prerade mlijeka u jogurt", kaže Angelone. "Bogata je probioticima, proteinima, kalcijem i drugim hranjivim tvarima."
Istraživanja pokazuju da u njoj ima i kalija, bakra, fosfora i cinka.
Štoviše, upravo se od sirutke prave brojni proteinski prašci. "Mnogi proizvodi od proteina koje kupujemo zapravo su dehidrirana sirutka", objašnjava Cording.
Kako iskoristiti sirutku iz jogurta?
Ako i dalje želite prosipati tekućinu s vrha, glavni dio jogurta i dalje sadrži puno hranjivih tvari. Ali, ako želite izvući maksimum iz svog obroka, stručnjaci preporučuju da je jednostavno promiješate natrag u jogurt. Tako ne samo da dobivate dodatne nutrijente, već i bolju, kremastiju teksturu.
Ako vam se ipak ne sviđa tekstura jogurta kada umiješate sirutku, postoje i druga rješenja. "Možete je iskoristiti u smoothiejima ili dodati u recepte", kaže Cording. Sirutku možete čak i zamrznuti i koristiti je kasnije pri kuhanju.
"To je potpuno hranjivo", dodaje. "Zašto biste se odrekli nečega što vam može donijeti korist?"
