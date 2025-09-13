Svi bacaju ovaj dio jogurta, a on je zapravo najzdraviji: "To je zapravo nusproizvod"

Nutricionistica Sonya Angelone iz San Francisca objašnjava: "Kulture koje se dodaju mlijeku kako bi fermentiralo i pretvorilo se u jogurt stvaraju neku vrstu gela." Budući da je tekućina lakša od gustog dijela, ona se prirodno izdvaja i skuplja na površini. "To vam je kao kada se ulje odvoji u prirodnom maslacu od kikirikija", dodaje Cording.