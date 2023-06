Što jesti, a što izbjegavati kako bi smanjili rizik od raka debelog crijeva?

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Rak debelog crijeva drugi je po učestalosti u Hrvatskoj, no dobra vijest je da lako možete smanjiti rizik od obolijevanja.

Kolorektalni karcinom (rak debelog crijeva) drugi je po učestalosti u Hrvatskoj i to kod oba spola. Ako se prepozna u ranoj fazi, dok je tumor lokaliziran u probavnoj cijevi, postotak preživljenja je vrlo visok, čak oko 90%. No, kad karcinom probije vanjski zid crijeva i zahvati limfne čvorove situacija ovisi o stupnju progresije tumora, a 5-godišnje preživljavanje varira od 65% do samo 9%. Dobra vijest je da sami možete utjecati na prevenciju ovog zloćudnog tumora, piše Ordinacija.hr.

Pravilna prehrana i zdrav način života uvelike će smanjti rizik od oboljenja. Poznato je naime da povećanom riziku pridonose razni čimbenici poput pušenja ili pretilosti. Rizik povećava i prehrana koja obiluje crvenim mesom, masnoćama i procesiranim namirnicama dok pomoći mogu mediteranska i vegetarijanska prehrana.

Najbolje namirnice za prevenciju

Neke namirnice zbog svog nutritivnog sastava morale bi pronaći mjesto u vašem jelovniku bez obzira na to koju vrstu prehrane preferirate. One se mogu izdvojiti kao broj 1 u prevenciji raka debelog crijeva.

Cjelovite žitarice i mahunarke

Jedan su od najboljih izvora netopivih prehrambenih vlakana koja imaju važnu ulogu u redovitom pražnjenju crijeva, što pomaže izbacivanju toksičnih tvari iz organizma. Bakterijskom fermentacijom vlakana u debelom crijevu nastaju tzv. kratkolančane masne kiseline (SCFA), važni metaboliti s protuupalnim i antitumorskim djelovanjem. Stručnjaci savjetuju dnevni unos vlakana između 25 i 35 grama. Neka vam se zato na tanjuru redovno nađu cjelovite žitarice i mahunarke, voće i povrće te sjemenke i orašasti plodovi.

Simptomi raka debelog crijeva koji se mogu otkriti i dvije godine ranije

Povrće i voće

Što više boja na tanjuru to je ovo oružje u prevenciji karcinoma snažnije. Naime, studije pokazuju kako široki spektar fitokemikalija iz voća i povrća ostvaruje znatno veći zaštitni učinak od pojedinačnih namirnica. Također, obilje vitamina, minerala i vlakana te izvor fitokemikalija s antioksidativnim i potencijalno antikarcinogenim djelovanjem čini čuda za vaše zdravlje. Poželjno je svaki dan unijeti pet ili više porcija voća i povrća, a u prevenciji raka najviše će vam pomoći kupusnjače poput brokule, cvjetače, kupusa i,rokulice, a među voćem svo bobičasto voće (borovnice, maline, kupine, ribizl itd.) te nar.

Riba

Osobito je važna plava riba, koja je masnija, poput srdela, skuše, lososa ili tune. Poznato je kako redovita konzumacija ribe štiti od brojnih kroničnih i degenerativnih bolesti , prvenstveno zahvaljujući velikoj količini omega-3 masnih kiselina. Dosad se pokazalo kako su one korisne i u slučaju prevencije raka debelog crijeva prvenstveno zahvaljujući protuupalnom djelovanju. Dodatno, riba sadrži selen i vitamin D, mikronutijente za koje se vjeruje da također štite od bolesti.

Mliječni proizvodi

Prvenstveno jogurt, ali i drugi mliječni proizvodi također mogu smanjiti rizik od raka debelog crijeva zbog kalcija koji sadrže. Ioni kalcija mogu se vezati na žučne i masne kiseline i time smanjiti izloženost epitela debelog crijeva metabolitima koji mogu stimulirati rast tumora.

Neprijatelji zdravlja debelog crijeva

Kako postoje namirnice koje rade za vas, tako ima i onih koje trebate izbjegavati ili barem smanjiti jer postoje snažni dokazi da povećavaju rizik od razvoja raka debelog crijeva. Među njima su:

Alarmantno: Rak debelog crijeva dovoljno rano otkrije samo 11 posto pacijenata

Crveno meso

Prema nekim istraživanjima može povećati rizik od raka debelog crijeva. Termičkom obradom na visokim temperaturama (roštiljanje) dolazi do formacije tzv. policikličkih aromatskih ugljikovodika i heterocikličkih amina koji imaju dokazano karcinogeno djelovanje. Ipak crveno meso ne treba potpuno izbaciti iz prehrane već ga ograničiti na jednom do dva puta tjedno.

Suhomesnato meso i mesne prerađevine

Osim razloga već navedenih kod crvenog mesa, ova skupina smatra se još opasnijom jer sadrže konzervanse, potencijalno opasne nitrite i nitrate. Stručnjaci savjetuju ne više od 50 g dnevno ovakve hrane, što znači da salame, kobasice, paštete i slično vrlo rijetko trebaju biti na vađem meniju.

Alkohol

Sve više od dva pića na dan smatra se prekomjernim. Uz sve druge štete koje alkohol nanosi organizmu, povećava i rizik od brojnih zloćudnih bolesti, uključujući rak debelog crijeva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.