Stručnjaci: Što jesti i piti prije, a što nakon cijepljenja protiv gripe

"Kao genetska inženjerka često proučavam na koji način prehrana može podržati naš imunosni sustav na staničnoj razini, posebno kad je riječ o cijepljenju. Iako hrana i piće ne mogu promijeniti učinkovitost samog cjepiva protiv gripe, određeni izbori mogu pomoći organizmu da lakše reagira i da se ublaže uobičajene nuspojave", pojasnila je Şebnem Ünlüişler, genetska inženjerka i voditeljica Odjela za proučavanje dugovječnosti u Londonskome regenerativnom institutu Ujedinjenog Kraljevstva. Istaknula je i važnost stabilizacije razine šećera u krvi prije cijepljenja, "posebno za one koji su skloni vrtoglavici ili imaju iracionalan strah od igle".