Stižu velike promjene za sve vozače: Digitalne vozačke i stroža pravila za starije od 65
Nova direktiva Europske unije donosi opsežne promjene u sustavu vozačkih dozvola. Osim uvođenja digitalnih vozačkih i novih rokova valjanosti, direktiva predviđa stroža pravila za mlade vozače i mogućnost češćih liječničkih pregleda za vozače starije od 65 godina. Hrvatska, kao i ostale države članice, ima četiri godine da polako uvede nove mjere.
Digitalna vozačka dozvola
Jedna od ključnih novosti je uvođenje digitalne vozačke dozvole, koja će biti dostupna putem mobilne aplikacije. Iako fizička kartica neće odmah nestati, digitalna verzija polako postaje standard, što bi trebalo pojednostaviti kontrole i smanjiti mogućnost zlouporaba. Iako će digitalna vozačka postati standard, oni koji to žele, i dalje će moći koristiti fizičku vozačku dozvolu.
Mijenjaju se i rokovi valjanosti dozvola. Vozačke dozvole za automobile i motocikle vrijedit će do 15 godina, dok će profesionalne dozvole za profesionalne kategorije, poput kamiona i autobusa vrijediti pet godina, nakon čega će biti obavezni liječnički pregled kako bi se dozvola mogla produljiti. Nedavno istraživanje je pokazalo da prometne nesreće u kojima sudjeluju stariji vozači najčešće nisu rezultat nepažnje, nego iznenadnih zdravstvenih problema poput srčanog ili moždanog udara.
Što se mijenja za starije vozače?
Nova direktiva omogućuje državama članicama da vozačima starijima od 65 godina propišu kraće rokove valjanosti vozačkih dozvola, što može značiti i češće liječničke preglede. Naglasak je na provjeri vida i kardiovaskularnog zdravlja, kao ključnih faktora sigurnosti u prometu.
Ipak, direktiva ne uvodi automatske zabrane ni jedinstvenu dobnu granicu. Odluka o dodatnim obvezama za starije vozače prepuštena je nacionalnim vlastima, pa će tek biti vidljivo hoće li Hrvatska posegnuti za strožim pravilima ili zadržati postojeći sustav. AGE Platform Europe, krovna organizacija koja okuplja udruge za prava starijih osoba iz cijele EU upozorila je da bi uvođenje automatskih dobnih granica bez individualne procjene sposobnosti za vožnju moglo predstavljati oblik diskriminacije na temelju dobi.
Stroža pravila za mlade i lakši ulazak u profesiju
Mladi vozači su statistički najrizičnija skupina u prometu pa nova direktiva stavlja poseban naglasak na njih. Za sve nove vozače uvest će se probno razdoblje od dvije godine tijekom kojeg će vrijediti stroža pravila i sankcije. To se posebno odnosi na vožnju po utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili korištenje mobitela. Zanimljiva novost je da će mladi već sa 17 godina moći steći pravo na vozačku dozvolu, ali pod uvjetom da voze isključivo uz pratnju iskusne osobe do punoljetnosti.
Istodobno se mladima otvara raniji ulazak u profesionalnu vožnju. Dobna granica za vozače kamiona spušta se na 18 godina, a za autobuse na 21 godinu. Vozačima B kategorije omogućit će se i upravljanje vozilima do 4,25 tone, uz dodatnu obuku ili ispit, piše Mirovina.hr.
