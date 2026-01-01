Stižu velike promjene za sve vozače: Digitalne vozačke i stroža pravila za starije od 65

Mladi vozači su statistički najrizičnija skupina u prometu pa nova direktiva stavlja poseban naglasak na njih. Za sve nove vozače uvest će se probno razdoblje od dvije godine tijekom kojeg će vrijediti stroža pravila i sankcije. To se posebno odnosi na vožnju po utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili korištenje mobitela. Zanimljiva novost je da će mladi već sa 17 godina moći steći pravo na vozačku dozvolu, ali pod uvjetom da voze isključivo uz pratnju iskusne osobe do punoljetnosti.