FOTO, VIDEO / Eksplozija u baru na poznatom švicarskom skijalištu: Oko 40 mrtvih, stotinjak ozlijeđenih

Oko 40 ljudi je poginulo, a stotinjak je ozlijeđeno, većina teško, nakon eksplozije u prepunom baru tijekom novogodišnje zabave u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana, a među žrtvama su državljani više zemalja i još se utvrđuje ima li među njima Hrvata.
Požar je izbio u 1,30 u noći na četvrtak u baru Le Constellation u skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske. Uzrok eksplozije ostaje nejasan, ali vlasti su rekle da se čini da se radi o nesreći.
"Trenutno ovo smatramo požarom i ne razmatramo mogućnost da se radilo o napadu", rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare, dodajući da je pokrenuta istraga.
Neke od žrtava su iz drugih zemalja, rekao je Stephane Ganzer, šef sigurnosti kantona Valais. Zapovjednik kantonalne policije Frederic Gisler rekao je da je otvorena telefonska linija za pomoć obiteljima stradalih.
„Svi smo potreseni onim što se dogodilo preko noći u Crans-Montani“, rekao je Gisler na konferenciji za novinare. „Govorimo o oko 100 ozlijeđenih, a nažalost deseci ljudi se smatraju mrtvima“, rekao je, dodajući da su pacijenti poslani u bolnice u Sionu, Lausannei, Ženevi i Zürichu.
Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da informacije švicarske policije upućuju na oko 40 mrtvih, ali se policija na konferenciji za novinare ograničila na informaciju o "desecima" smrtno stradalih.
Švicarska policija kazala je da većina ozlijeđenih ima "značajne" opekline. Deset helikoptera, 40 vozila hitne pomoći i oko 150 ljudi stiglo je na mjesto nesreće.
Hrvatska još čeka informacije o mogućim žrtvama
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, izrazivši u telefonskom razgovoru u četvrtak sućut švicarskom kolegi, rekao je da se još uvijek utvrđuje ima li među žrtvama hrvatskih državljana.
"Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo u Švicarskoj ostaju u bliskom kontaktu sa švicarskim vlastima kako bi se utvrdilo ima li hrvatskih državljana među žrtvama", napisao je Grlić Radman. "Izvijestit ćemo javnost čim provjerene informacije budu dostupne", dodao je.
Kako prenosi BBC, talijanski veleposlanik u Švicarskoj rekao je da će trebati tjedni da se identificiraju mrtvi. Govorio je za talijansku televiziju s mjesta nesreće, gdje se nalazi zajedno s osobljem konzulata iz Ženeve.
Ranije, talijanski je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani kazao da će identifikacija žrtava biti kompleksna i tražit će vrijeme. Sugerirao je da je moguće da je požar izazvala pirotehnika.
Tajani je također istaknuo da je milanska bolnica pripremljena za prijem ozlijeđenih. Isto tako, hitne službe u regiji Aosta pripremne su pomoći švicarskim kolegama.
Švicarske vlasti ranije su rekle da su lokalni odjeli za intenzivnu njegu u kantonu Valais, koji se nalazi uz talijansku granicu, popunjeni.
„Ono što je trebalo biti trenutak radosti pretvorilo se, prvog dana u godini u Crans-Montani, u žalost koja je pogodila cijelu zemlju i daleko šire“, rekao je švicarski predsjednik Guy Parmelin na X-u, izražavajući sućut.
Kaos u bolnici u Sionu
Žena koja je čekala s majkom na pregled u bolnici u Sionu, mjestu blizu Crans-Montane, rekla je za lokalne novine kako su svi u čekaonici bili zamoljeni da izađu zbog dolaska tridesetak žrtava.
"Brzo sam izašla da oslobodim prolazi hitnoj službi i tada sam vidjela kaos", prepričala je. "Ljudi su dolazili sa svih strana, teško ozlijeđeni u automobilima, osjetio se miris paljevine."
Lokalna novinarka Romaine Morard, rođena u Valaisu, rekla je za francusku televiziju BFMTV da je kanton u "stanju šoka".
"To su mladi ljudi koji su izašli zabaviti se i nisu se vratili svojim domovima", kazala je.
Morard, novinarka Le Tempsa, prisjetila se tragedije 2012. kada se autobus sa školskom skupinom koja se vraćala sa skijanja zaletio u zid tunela Sierre. Tada je poginulo 28 ljudi, od kojih 22 djece.
"To je traumatiziralo čitavu zemlju. Ono što ovdje (danas) vidim, to je još gore".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare