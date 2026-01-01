FOTO, VIDEO / Eksplozija u baru na poznatom švicarskom skijalištu: Oko 40 mrtvih, stotinjak ozlijeđenih

„Svi smo potreseni onim što se dogodilo preko noći u Crans-Montani“, rekao je Gisler na konferenciji za novinare. „Govorimo o oko 100 ozlijeđenih, a nažalost deseci ljudi se smatraju mrtvima“, rekao je, dodajući da su pacijenti poslani u bolnice u Sionu, Lausannei, Ženevi i Zürichu.