Alge u prehrani: Koje se najčešće koriste i zašto su tako važne za naše zdravlje?

Alge su jednostavni organizmi koji žive u vodi. Tako rastu u svim vrstama vodenih površina, slatkim vodama i morima. Dolaze u raznim veličinama, kao i bojama pa se mogu pronaći u zelenoj, crvenoj i smeđoj. Alge u prehrani imaju brojne benefite, a uz to su i specifičnog okusa.

Alge u prehrani nisu novost, iako još uvijek nisu toliko rasprostranjene. Postoji više vrsta algi, a njihova posebnost je što rastu u vodi i stvaraju same svoju klimu i uvjete za rast.

Bogate su proteinima, vitaminima i mineralima i dobre su za zdravlje.

Koji su benefiti algi u prehrani?

Alge sadrže proteine, masne kiseline, minerale i vitamine. Sadrže i vitamine B, K, željezo, magnezij, kalcij i jod, a bogate su i antioksidansima.

Modro-zelene alge se tako koriste za tretiranje visokog krvnog tlaka, ali i kao suplement proteina. Koriste se i za smanjenje kolesterola i masti u krvi, ali i za pomoć kod dijabetesa, pretilosti i brojnih drugih stanja.

Alge jednako tako smanjuju upale i poboljšavaju zdravlje crijeva. To su pokazala duga istraživanja, a rezultati su ovisili o količini algi koje su se unosile u organizam.

Tako recimo unošenje 1250 miligrama po danu nije rezultiralo promjenama u gastrointestinalnom traktu ili crijevima nakon četiri tjedna.

Upravo zato je potrebno napraviti dodatna istraživanja kako bi se odredila idealna doza, ali i dobilo najviše od algi.

Kako se koriste alge u prehrani?

Alge se mogu jesti u obliku juha, salata ili praha te tableta.

Tako se recimo spirulina koristi u obliku tableta ili praha. Ona se koristi za smanjenje umora i iscrpljenosti, a ima gorak i specifičan okus pa se uvijek kombinira s nekim sokovima ili kao dodatak smoothieju.

Druga poznata alga je wakame koja se može jesti na salatu i poznate nori alge koje su dio sushija.

Alge se mogu dodati i tjestenini, spirulina se može dodati kada se radi kruh, ali i raznim grickalicama koje se rade kod kuće, kao što može biti dodatak keksima i kolačima.

Ima li konzumiranje algi nuspojava?

Važno je znati od kuda dolaze alge i da su iz provjerenog izvora, odnosno da su testirane. U suprotnom mogu sadržavati bakterije i mogu izazvati probleme poput povraćanja, oštećenja jetre, a nekada i smrti. Jednako tako, treba paziti i na količine algi koje se uzimaju.

Pokazalo se kako je uzimanje do 19 grama plavo-zelenih algi dnevno sigurno uzimati do dva mjeseca.

Ako se uzima više, može doći do mučnine, povraćanja, proljeva, glavobolje i vrtoglavice.

Zaključak

Alge imaju razne benefite na organizam jer sadrže razne vitamine i minerale. Alge u prehrani se mogu nalaziti u različitim namirnicama, a važno je paziti na njihovu količinu i da su testirane prije konzumacije.

Potrebno je napraviti dodatna istraživanja kako bi se vidjelo koje količine algi su potrebne da se postigne najviše za zdravlje.