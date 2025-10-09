Više psihijatrijskih poremećaja dijeli isti uzrok, pokazuje istraživanje

To bi moglo objasniti zašto se ti poremećaji često pojavljuju zajedno – primjerice, do 70 % osoba s dijagnozom autizma ili ADHD-a ima i onaj drugi – te zašto se često javljaju unutar istih obitelji. Svaki od osam poremećaja ima i gene koji su jedinstveni za njega, pa su Won i njezin tim usporedili jedinstvene gene s onima koji su zajednički više poremećaja.