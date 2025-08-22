Volite piti vruće napitke? Evo zašto morate promijeniti tu naviku

Ho pojašnjava da je 2016. godine Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasificirala napitke konzumirane iznad 65 °C kao vjerojatno kancerogene za ljude. Ta klasifikacija svrstava ih u istu rizičnu kategoriju kao dim iz peći na drva u zatvorenom prostoru i visok unos crvenog mesa. Prema Hou, IARC je utvrdio da je presudna temperatura, a ne vrsta napitka.