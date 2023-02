Podijeli :

Izvor: Ilustracija/Pexels

Ne može se poreći da je usvajanje zdrave prehrane ključno ako želite živjeti dug i zdrav život. Uostalom, studije su pokazale da zdrava prehrana i kvalitetni obrasci prehrane mogu značajno smanjiti rizik od prerane smrti. Ali kao i većina stvari u životu, postoji caka. U pravim okolnostima, čak i neka hrana koju smatramo zdravom može postati potencijalno opasna ako je pojedete previše ili ako nije pravilno pripremljena.

Ali koja zdrava hrana može potencijalno predstavljati toksičnu prijetnju i koji je najbolji način da budete sigurni da jedete samo hranu koja je sigurna za konzumaciju? I kako i zašto se to uopće događa?

“Postoji nekoliko razloga zašto nam hrana za koju mislimo da je dobra za nas zapravo može naštetiti”, kaže dr. Beth McCampbell, liječnica u Penn Medicine Lancaster General Health. “Uobičajeni uzroci su nedijagnosticirane ili neprepoznate alergije na hranu ili kada netko nenamjerno ili nesvjesno proguta alergen iz hrane, hrana koja se pokvarila ili nije pravilno kuhana ili hrana koja je sigurna samo ako se jede na određeni način. Ako ste trudni ili ako ste imunokompromitirani, možete biti osjetljiviji na infekcije, pa postoji mnogo namirnica koje ne biste trebali jesti, a koje bi inače bile relativno sigurne”, rekla je.

Nastavite čitati kako biste saznali koja zdrava hrana ponekad može izazvati toksične ili čak smrtonosne posljedice te kako u njoj nastaviti sigurno uživati.

1. Smeđa riža

Smeđa se riža može smatrati hranjivim cjelovitim zrnom, ali ova namirnica puna vlakana može sadržavati i anorganski arsen. A prema Consumer Reports, stalna izloženost arsenu može povećati rizik od bolesti srca i dijabetesa tipa 2, kao i raka kože, mjehura i jetre.

“Hrana koja sadrži smeđu rižu može doista pridonijeti kancerogenom teškom metalu arsenu, budući da se arsen nakuplja u inače zdravim, vlaknima ispunjenim i antioksidansima bogatim vanjskim slojevima zrna”, kažu nutricionistkinje Tammy Lakatos Shames i Lyssie Lakatos.

“Ti slojevi se skidaju s bijele riže tijekom obrade, tako da smeđa riža u prosjeku ima 80% više anorganskog arsena od bijele riže. Arsen se nalazi u rižinim pahuljicama, rižinoj tjestenini, rižinim kolačima i pićima od riže”, dodaju.

Ključ za konzumaciju ove smeđe riže i proizvoda na bazi smeđe riže bez brige je da jednostavno vodite računa o tome koliko ih konzumirate i da ih jedete umjereno, piše Eat This, Not That.

“Smeđa riža je zdravija od bijele riže na mnogo drugih načina, ali ne želite pretjerivati ​​s njom”, kažu. “Stoga budite sigurni da se raznovrsno hranite, budući da će se arsen vjerojatno nakupiti ako, primjerice, pijete rižino mlijeko i jedete smeđu rižu svaki dan.”

2. Školjke

Dagnje, kamenice, školjke, jakobove kapice, rakovi, škampi, jastozi i slično mogu predstavljati toksičnu prijetnju vašem zdravlju, ovisno o tome što su ti školjkaši konzumirali dok su još bili u moru, a ovaj rizik od kontaminacije posebno je prisutan kod školjkaša koji obitavaju u blagim ili tropskim vodama. Toksini potječu iz malih morskih organizama (dinoflagelati ili dijatomeje) koje školjkaši progutaju i koncentriraju.

Simptomi trovanja školjkašima mogu uključivati ​​gastroenteritis, vrtoglavicu, dezorijentaciju, letargiju, kratkotrajni gubitak pamćenja, proljev, mučninu, povraćanje, bolove u trbuhu, a u ozbiljnijim slučajevima, poteškoće s disanjem, napadaje, komu, pa čak i smrt.

Jedna od značajnijih epidemija trovanja školjkašima dogodila se na Otoku princa Edwarda u Kanadi 1987. godine. To je rezultiralo razboljevanjem više od 100 ljudi nakon što su pojeli zaražene dagnje; bilo je čak i nekoliko smrtnih slučajeva.

3. Nepasterizirani sir

Nepasterizirani sir može biti potencijalno toksičan jer bez sterilizacije koju omogućuje pasterizacija vaš sir može biti petrijeva zdjelica za bolesti koje se prenose hranom i bakterije s potencijalno ozbiljnim posljedicama. “Najveće opasnosti su listerija i kampilobakterioza”, kaže Toby Amidor, nagrađivani stručnjak za prehranu.

Prema CDC-u, kampilobakterioza je “najčešći bakterijski uzrok dijareje u Sjedinjenim Državama” i pogađa 1,5 milijuna ljudi u SAD-u svake godine. Iako je nepoželjna dijagnoza koja je u povijesti dovodila do nekih smrtnih slučajeva, rizik od smrtnosti daleko je veći u slučajevima listerije, za koju CDC vjeruje da je treći vodeći uzrok trovanja hranom i smrti povezanih s bolestima u SAD-u.

4. Koštuničavo voće

“Ako ste obožavatelj serije Ozark, već znate da konzumiranje velike količine mljevenih koštica trešanja sigurno može biti otrovno”, kaže Lauren Manaker, nagrađivana registrirana dijetetičarka.

“Pogledajte samo štos koji je Darlene Snell izvela!” (Ako niste gledali seriju, dovoljno je reći da se mljevene koštice trešanja koriste kao oblik smrtonosnog otrova u posebno nezaboravnoj epizodi, op. a.)

Trešnje i drugo koštuničavo voće poput breskvi, marelica i šljiva mogu biti potencijalno otrovni jer nose cijanogene spojeve koje vaše tijelo može pretvoriti u otrovni cijanovodik. Ovisno o tome koliko ih jedete, oni mogu proizvesti do gotovo 1 mg cijanovodika u vašem tijelu.

Međutim, kaže se da je rizik od toksičnosti cijanida uzrokovan konzumiranjem koštica, a potrebno ih je dosta da bi se dosegla ta razina. Stoga su šanse da podlegnete trovanju cijanidom relativno male osim ako se ne potrudite žvakati i progutati tri do devet koštica trešanja, što svakako ne preporučujemo.

5. Med

Iako med može pružiti niz zdravstvenih dobrobiti, kada je nepasteriziran, ovaj zaslađivač može sadržavati otrovne alkaloide koji mogu izazvati glavobolju, vrtoglavicu, mučninu i povraćanje.

Također može sadržavati sivotoksine, koji mogu dovesti do paralize, pa čak i smrti. Med također može biti osjetljiv na kontaminaciju teškim metalima arsenom, živom, kadmijem i olovom.

Osobito za dojenčad med može biti rizičan. To je zato što med sadrži bakteriju zvanu C. botulinum koja može stvoriti toksin u bebinim crijevima, uzrokujući rijetku, ali smrtonosnu bolest koja se zove botulizam dojenčadi.

“Zbog toga Američka akademija pedijatara (AAP) ne preporučuje med dojenčadi mlađoj od godinu dana”, kaže Amidor.

6. Klice

Iako klice imaju reputaciju zdrave hrane bogate vlaknima, vitaminima i mineralima, a istovremeno imaju nizak udio natrija, masti i kalorija, one potencijalono mogu biti otrovne ako se ne operu temeljito prije jela.

Klice su tijekom godina bile izložene nizu izbijanja kontaminacije. U prosincu 2022. FDA je objavila veliko povlačenje izdanaka lucerne iz tvrtke pod nazivom SunSprout Enterprises kako bi istražila izbijanje salmonele u nekolicini država.

“Topli, vlažni uvjeti potrebni za rast klica idealni su i za rast klica”, kaže dr. McCampbell.

“Konzumiranje sirovih ili lagano kuhanih klica, poput lucerne, graha ili bilo koje druge klice, može dovesti do trovanja hranom, salmonelom, E. coli ili listerijom. Temeljito kuhanje klica ubija štetne klice i smanjuje mogućnost trovanja hranom.”

7. Kokice iz mikrovalne

Iako vas kokice same po sebi neće dovesti u opasnu poziciju, kemikalije u neljepljivom premazu koji oblaže unutrašnjost vrećica za kokice za mikrovalnu mogu se manifestirati na toksične načine koji mogu povećati rizik od raka.

Dok se kokice kuhaju u mikrovalnoj pećnici, podstava vrećice se razgrađuje na način da može kontaminirati slana zrna unutra.

“Želite izbjegavati vrećice za mikrovalnu pećnicu”, kažu Nutrition Twins.

“Gotovo sve vrećice za kokice u mikrovalnoj pećnici obložene su perfluorooktanskom kiselinom (PFOA), koja je ista otrovna kemikalija koja se nalazi u teflonskim loncima i tavama. Zove se kemikalija zauvijek jer ostaje u tijelu jako dugo. To je endokrini poremećaj i može ugroziti plodnost. EPA navodi PFOA kao kancerogenu tvar. PFOA je povezana s rakom jetre, bubrega, dojke, prostate, štitnjače, mjehura i raka jajnika.”

