vanjskopolitička analitičarka
Mirjana Rakić o sporazumu o miru: Najveća nepoznanica je - Netanyahu
Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Mirjana Rakić, novinarka i vanjskopolitička analitičarka. Razgovarali su o Bliskom istoku, Izraelu, Libanonu i najavi memoranduma o sporazumu za trajni mir između SAD-a i Irana.
"Do mira će još jako puno vremena doći, ovo je prvi korak, memorandum. Pred sam taj dogovor, tvrdi pakistanska strana, pregovori su intenzivno trajali 15 sati. To nije jednostavno", kaže Mirjana Rakić, komentirajući najavu trajnog mirovnog sporazuma između Washingtona i Tel Aviva.
"To je fantastičan poklon za 80. rođendan Donaldu Trumpu, on je to tako i objavio: "Ja sam velik, ja sam to mogao", sve ja, ja. Burze su odmah reagirale, cijena nafte je pala, iako, taj prvi korak se odnosi na Hormuški tjesnac, da se on otvori za normalan promet. Što to znači? Već sada postoji ograda od 30 dana, treba se prolaz očistiti od mina."
Pa ipak, Rakić kaže kako je prerano za prognoze, budući da javnost još nije upoznata s točnim tekstom memoranduma.
"Mi ne znamo što piše u tom memorandumu dok se ne objavi. Na koji način je riješeno pitanje iranskog zahtijevanja naplate za prolaz. To ćemo saznati 19. ovog mjeseca, kada bi se memorandum službeno trebao potpisati, u Evianu u Francuskoj, kada se sastaje G7."
Iran inzistira na prekidu vatre u Libanonu
Međutim, Iran inzistira na tome da se u sporazum uključi i prekid vatre u Libanonu, što Izrael, zasad, odbija napraviti.
"To je velika nepoznanica. Sam Trump je pokazao veliku nervozu s ovim zadnjim bombardiranjem juga Bejruta, gdje je i libanonska vlada rekla da Hezbolah nije napao sjever Izraela nego je do granatiranja došlo unutar juga Libanona. Izrael je reagirao bombardiranjem juga Bejruta."
Rakić se osvrnula i na tešku cijenu u ljudskim životima koju je Libanon platio nakon izraelskih napada diljem države.
"Ne smijemo zaboraviti da je u Libanonu ubijeno negdje 3500 ljudi, to je stravična cifra. Da ne kažem koliko smo ne u drugi plan, nego u 10. plan stavili Gazu. Gaza uopće nije riješena. To se ne spominje kao problem u bilo kojim pregovorima, a to smo kao riješili s nekakvim mirovnim vijećem koje tamo ne funkcionira. Oni su evaporirali, ne postoje."
Nepoznanica - Netanyahu
Rakić tvrdi da su najveća nepoznanica - Netanyahu i njegova vlada
"Trenutačno su najveća nepoznanica Netanyahu i izraelska vlada, oni stalno tvrde da Libanon nije dio memoranduma, mirovnih pregovora, što Iran niječe apsolutno. Iran na svakom mjestu spominje Libanon kao dio pregovora."
Podsjetila je sve da je rat i originalno bio ispunjenje dugotrajnih ambicija Tel Aviva za regionalnom dominacijom.
"Izrael je prvi puta naišao na otvoreno uho u američkoj administraciji i potaknuo Trumpa da pokrene rat s Iranom da bi na neki način on postao dominantna sila na Bliskom istoku. To se teško ostvaruje. U jednom trenutku, Trump je shvatio da ostaje na praznom prostoru, da ima saveznika, koji ga je potaknuo da krene u rat, koji više nije saveznik nego radi na svoju ruku. A to šteti onome što Trump želi napraviti: da bude zapamćen kao netko tko je zaustavio rat, da ne zaboravimo da je on rat i pokrenuo."
"Izraelovo ratovanje se može nastaviti, izraelska vojska je najjače, najbolje obučena i opremljena. Ta činjenica je dala Netanyahuu krila da bi Izrael trebao biti najjača sila na Bliskom istoku i regulirati odnose. Jako je dobro krenulo Abrahamskim sporazumima, kada su se nadali da će se sve riješiti. Ali došlo je veliko "ali", kada je Saudijska Arabija postavila pitanje Palestine. Tu je stvar legla."
Pa ipak, Rakić se pita kako će u Washingtonu reagirati na postupke izraelskog premijera.
"Izrael u oktobru čekaju izbori, a u SAD-u su 'midterm' izbori. Pitanje je na koji način će Trump reagirati na postupke Netanyahua. Sumnjam da će se izraelska vlada povući i krenuti s nekim velikim mirnodopskim idejama."
Tu je i, kako kaže, vrlo snažan židovski lobi u SAD-u.
"Trump uvijek ima na pameti što znači židovski lobi u Americi, na koji način on može utjecati na to. Ali mislim da i u Americi, gledajući po svim mogućim anketama, popularnost Trumpa, odnosno njegove politike, sve manja i manja je."
Kritika Izraela ne smije biti izjednačena s kritikom židovskog naroda, kaže Rakić. Dakle, ne može biti u pitanju antisemitizam.
"Treba razlučiti ono što je izraelska vlada i što je židovski narod. Apsolutno možete procjenjivati izraelsku vladu, njezine postupke i utjecaj na stabilnost cijele regije, to ne znači antisemitizam. Antisemitizam nije kada govorite protiv vlade koja radi to što radi."
Tko će reći Hezbolahu da položi oružje?
Osvrnula se i na žrtve u Libanonu i Gazi.
"Reći ću jednu ružnu stvar. Ratovanje na ekranu vrlo brzo postaje zamorno za one koji to prate, stavlja se u drugi plan. Budući da živimo u svijetu koji producira na dnevnoj bazi krize koje pogađaju jedan ili drugi dio svijeta, a ova je obuhvatila gotovo cijeli svijet, naravno da se ovo stavlja u drugi plan."
"Što se tiče Palestinaca, tu su Saudijska Arabija i Iran bili vrlo jasni da su za Palestince. Ali što ste napravili da bi se ta stvar riješila? Izraelci su sto posto uvjereni da su u pravu kada su u pitanju Hamas i Hezbolah, da zaštite svoju sigurnost. Što se događa? Libanonska vlada ima sama unutar sebe problem stabilnosti. Hezbolah je uključen u sve pore života Libanona. Nije lako ih isključiti, kao što bi htjela izraelska vlada. Da polože oružje? Tko će im to narediti? Libanonska vojska, koja je slabija od Hezbolaha?"
Kaže da Izrael nameće svoja pravila u Libanonu jer se "ne osjeća sigurno".
"Tu bi trebalo doći do prestrojavanja unutar samog Libanona, pod prijetnjom oružja i granatiranja. Pa oni imaju gotovo 2 milijuna izbjeglica na ulicama. Izrael nameće pravila ističući da se ne osjeća sigurnim. Sad oni pokazuju da su dovoljno jaki da unište Bejrut. Prestrašno mi je kada gledam ljude kako žive u šatorima, pogotovo s juga Libanona, njih se upozorava da će biti granatiranje. Što to znači? Oni se povuku, ali ne odlaze, poučeni iskustvima da, jedanput kada odete sa svoje zemlje, nikada se nećete vratiti."
S druge strane, američko-izraelski plan "promjene režima" u Iranu nije ostvaren. Dapače, čini se da vlada i narod nikada nisu bili ujedinjeniji.
"Logično je da se narod okuplja oko vlasti u zemlji koja je napadnuta izvana. Zanimljivo je da je njegova prva ideja bila, nakon onih demonstracija, da će im pomoći. A sada se sve češće spominje da sami odluče što će dalje kada bude mir. Reza Pahlavi je davno u Trumpovim očima prestao biti igrač. Ali zanimljivo je kako se sve okrenulo."
Iranski nuklearni program
Pitanje iranskog nuklearnog programa, dodaje, sada je bačeno sa strane.
"Krenulo se u rat protiv Irana zbog mogućnosti stvaranja nuklearnog naoružanja. To je bio povod. To je sada u 10. planu. U prvi plan je došla geografija - što je Trumpu i Netanyahuu trebalo biti jasno od početka. Hormuški tjesnac. Sada je to glavni element pregovora, da se opskrba naftom regulira za cijeli svijet."
"Trump je 2018. poderao ugovor koji je Barack Obama napravio s Irancima, koji je trebao trajati do 2030., granica obogaćivanja uranija bila je do 60 posto za civilne potrebe. A bili su daleko ispod toga. Kada je Trump to poderao, Iranci su pod pritiskom počeli unaprjeđivati tehnologiju i došli do vrlo visokog obogaćivanja."
"Tvrdi se da je to nekakvih 400 kg, gdje je to? Nitko ne zna. Osim nekih suludih teorija da se to može nekakvim zračnim desantom riješiti. Ponovno se vraćamo na geografiju - zna li netko kako izgleda taj teren?", pita se Mirjana Rakić.
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