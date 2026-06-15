"Što se tiče Palestinaca, tu su Saudijska Arabija i Iran bili vrlo jasni da su za Palestince. Ali što ste napravili da bi se ta stvar riješila? Izraelci su sto posto uvjereni da su u pravu kada su u pitanju Hamas i Hezbolah, da zaštite svoju sigurnost. Što se događa? Libanonska vlada ima sama unutar sebe problem stabilnosti. Hezbolah je uključen u sve pore života Libanona. Nije lako ih isključiti, kao što bi htjela izraelska vlada. Da polože oružje? Tko će im to narediti? Libanonska vojska, koja je slabija od Hezbolaha?"