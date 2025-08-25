Austrija u strahu od stečajnog tsunamija

Stručnjake ne čudi da je dvomilijunski Beč s velikim brojem stanovnika i tvrtki predvodi listu tvrtki koje su otišle u stečaj. Mnogo šokantniji podatak je da je pokrajina Donja Austrija tako “visoko plasirana”. Statistika pokazuje da su trenutne brojke znatno veće od onih za vrijeme financijske krize 2007. / 2008. godine. Iako je od početka godine u usporedbi s istim razdobljem lani u Donjoj Austriji došlo do blagog pada broja tvrtki koje su otišle u stečaj , stečajni val zapljuskuje i dalje ovu, po površini, najveću austrijsku pokrajinu.