Ljekarne dižu cijene dviju usluga za čak 100 posto!

Ljekarne će najesen početi naplaćivati usluge pripremanja dijela lijekova koji nisu u sustavu ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za čak 100 posto u odnosu na sadašnje cijene.
Riječ je, prema prijedlogu Hrvatske ljekarničke komore (HLJK) koji je upravo prošao javnu raspravu, o uslugama izrade magistralnih i galenskih pripravaka koje se sada plaćaju dva i 16 eura, a ubuduće će koštati četiri i 32 eura.
Komora će spomenuti prijedlog pretočiti u odluku o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koja nisu predmet ugovaranja s HZZO-om. Odluka će biti u primjeni osam dana nakon objave u Narodnim novinama, piše Jutarnji list.
Magistralni lijekovi su, primjerice, razne kreme i masti koje ljekarne izrađuju prema receptu, a galenski pripravci, među ostalim, sirupi, očne kapi i čajevi koji nisu industrijski proizvedeni već ih ljekarnici moraju pripremiti. U Hrvatskoj ljekarničkoj komori tvrde da poskupljenje dviju usluga kod pripreme pripravaka ne znači da će i ukupne cijene koje korisnici tih usluga plaćaju u ljekarnama poskupjeti 100 posto u odnosu na trenutačne cijene.
Predloženim izmjenama Odluke o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koja nisu predmet ugovaranja s HZZO-om nije obuhvaćen dio koji regulira minimalne i maksimalne marže koje se mogu obračunati na gotove lijekove. Marže će i dalje iznositi između 10 i 35 posto na prodajne cijene lijekova na malo.
