Ljekarne dižu cijene dviju usluga za čak 100 posto!

Magistralni lijekovi su, primjerice, razne kreme i masti koje ljekarne izrađuju prema receptu, a galenski pripravci, među ostalim, sirupi, očne kapi i čajevi koji nisu industrijski proizvedeni već ih ljekarnici moraju pripremiti. U Hrvatskoj ljekarničkoj komori tvrde da poskupljenje dviju usluga kod pripreme pripravaka ne znači da će i ukupne cijene koje korisnici tih usluga plaćaju u ljekarnama poskupjeti 100 posto u odnosu na trenutačne cijene.