Za Nijemce odlazak u restorane postaje luksuz, brojni se zatvaraju: "Situacija je napeta"

Nakon kratkog uzleta za Uskrs, situacija se dodatno pogoršala ljeti. U lipnju je promet bio realno niži za 5,9 posto nego u istom mjesecu prošle godine, a kada se u to uključi i faktor rasta cijena, onda je promet bio 3,4 posto niži nego prije godinu dana.. Prema najavama iz savezne vlade koju čine CDU/CSU i SPD, stopa PDV-a će se sljedeće godine ponovno smanjiti na razinu od 7 posto, koja je vrijedila i u doba koronavirusa.