Lavrov skicirao prijedlog za mir u Ukrajini. Ovo su ruski uvjeti

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u intervjuu objavljenom u nedjelju da bi skupina država, uključujući članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, trebala biti jamac sigurnosti Ukrajine.
Reuters je prošlog tjedna izvijestio da predsjednik Vladimir Putin traži da Ukrajina preda cijelu istočnu regiju Donbas, odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u, ostane neutralna i da ne dopušta raspoređivanje zapadnih trupa u zemlji, rekla su tri izvora upoznata s razmišljanjima u vrhu Kremlja.
Sergej Lavrov je za NBC-jev program Meet the Press izjavio da su Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali o pitanju sigurnosnih jamstava za Ukrajinu te da je Putin pokrenuo pitanje propalih pregovora u Istanbulu 2022. godine.
Na tim su pregovorima Rusija i Ukrajina razgovarale o trajnoj neutralnosti Ukrajine u zamjenu za sigurnosna jamstva pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a: Britanije, Kine, Francuske, Rusije i Sjedinjenih Država, kao i drugih zemalja, prema nacrtu sporazuma koji je Reuters vidio 2022.
Lavrov je za NBC rekao da bi skupina koja uključuje članice Vijeća sigurnosti trebala jamčiti sigurnost Ukrajine. U tu bi skupinu, dodao je, mogle biti uključene i Njemačka i Turska te druge zemlje.
„A jamci bi jamčili sigurnost Ukrajine, koja mora biti neutralna, nesvrstana u bilo koji vojni blok i nenuklearna“, rekao je Lavrov, prema transkriptu intervjua koji je objavilo ministarstvo vanjskih poslova.
Lavrov je također jasno dao do znanja da je članstvo Ukrajine u NATO-u za Rusiju neprihvatljivo, da Rusija želi zaštitu za govornike ruskog jezika u Ukrajini te da će se s Ukrajinom morati voditi teritorijalni razgovori.
