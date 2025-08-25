Šok za kupce: Poznati supermarket zatvara 247 dućana

Ovaj veliki britanski supermarket zatvorit će vrata jedne od svojih trgovina krajem listopada.
Ikonični britanski lanac supermarketa s 247 trgovina diljem Ujedinjenog Kraljevstva potvrdio je da će zatvoriti jednu od svojih lokacija u Glasgowu jer mu istječe zakup. Trgovina Marks and Spencer u ulici Great George Street, odmah pored Byres Roada u zapadnom dijelu grada, trajno će zatvoriti svoja vrata u subotu, 25. listopada, piše express.
Glasnogovornik tvrtke objasnio je da je odluka o zatvaranju donesena nakon "pažljivog razmatranja" s ciljem da kupci imaju "najbolje moguće iskustvo kupovine".
Dodali su da se zatvaranje trgovine podudara s istekom ugovora o zakupu i da je dio šire strategije preoblikovanja M&S-ove maloprodajne mreže.
Jedna osoba je reagirala na ovu vijest komentarom na Facebooku: "Šteta, ta je trgovina bila korisna", dok je druga na Redditu napisala: "Baš šteta, stvarno ne mogu vjerovati, upravo su uložili nešto novca u preuređenje i uvijek je bila prepuna!"
"Dok se restrukturiramo radi rasta, želimo da svaka naša trgovina ponudi najbolje moguće iskustvo kupovine našim kupcima.
Nakon pažljivog razmatranja i u skladu s istekom našeg zakupa, zatvorit ćemo našu trgovinu na Byres Roadu.
Hvala svim našim kupcima koji su kod nas kupovali u toj trgovini.
Nastavit ćemo se truditi opsluživati vas tijekom idućih nekoliko mjeseci i dalje, iz naših obližnjih trgovina Glasgow West End i Anniesland", rekao je glasnogovornik M&S-a.
