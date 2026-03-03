Avionske karte naglo poskupjele nakon napada na Iran

Cijene zrakoplovnih karata između Azije i Europe naglo su porasle nakon zatvaranja ključnih bliskoistočnih čvorišta zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, a na mnogim rutama karte su rasprodane danima unaprijed.
Oglas
Dubai i druga velika zaljevska čvorišta ostala su zatvorena četvrti dan, što je smanjilo kapacitete na linijama poput onih između Australije i Europe.
Putnici se preusmjeravaju preko Kine, Singapura i Sjeverne Amerike, dok alternativne rute produžuju letove i povećavaju troškove goriva.
Zrakoplovne kompanije izvan pogođene regije, poput Cathay Pacifica, Singapore Airlinesa i Turkish Airlinesa, bilježe porast potražnje.
Letovi prema Londonu u kratkom roku uglavnom su rasprodani ili se nude po znatno višim cijenama, a sličan trend bilježe i kineski te azijski prijevoznici.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas