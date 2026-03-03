Oglas

između azije i europe

Avionske karte naglo poskupjele nakon napada na Iran

author
Hina
|
03. ožu. 2026. 08:15
Sjedište u avionu
Ilustracija / Unsplash

Cijene zrakoplovnih karata između Azije i Europe naglo su porasle nakon zatvaranja ključnih bliskoistočnih čvorišta zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, a na mnogim rutama karte su rasprodane danima unaprijed.

Oglas

Dubai i druga velika zaljevska čvorišta ostala su zatvorena četvrti dan, što je smanjilo kapacitete na linijama poput onih između Australije i Europe.

Putnici se preusmjeravaju preko Kine, Singapura i Sjeverne Amerike, dok alternativne rute produžuju letove i povećavaju troškove goriva.

Zrakoplovne kompanije izvan pogođene regije, poput Cathay Pacifica, Singapore Airlinesa i Turkish Airlinesa, bilježe porast potražnje.

Letovi prema Londonu u kratkom roku uglavnom su rasprodani ili se nude po znatno višim cijenama, a sličan trend bilježe i kineski te azijski prijevoznici.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU. 

Teme
zrakoplovne karte

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ