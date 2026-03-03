FOTO, VIDEO / Krenuli novi napadi na Teheran i Bejrut, Trump prijeti još jačim udarima, Amerika izdala upozorenje građanima

Četvrti je dan sukoba na Bliskom istoku. Stanovnici zaljevskih zemalja su pod stalnim uzbunama jer ne prestaju američko-izraelski napadi na Iran, kao ni iranska odmazda. Američka vojska objavila je da je uništila zapovjedne i kontrolne centre Iranske revolucionarne garde, iranske kapacitete protuzračne obrane, lansirne položaje za rakete i dronove te vojne zračne baze.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će sukob trajati četiri do pet tjedana, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže kako "neće trajati godinama".
09:20
prije 0 min.
Francuska šalje sustave obrane na Cipar
Francuska planira poslati sustave za proturaketnu i protudronsku obranu na Cipar nakon što je britanska zračna baza ondje bila meta napada dronovima, izvještava poluslužbena Ciparska novinska agencija (CNA).
Baza Akrotiri, jugozapadno od Limassola, jedna je od dviju baza koje je Ujedinjena Kraljevina zadržala u bivšoj koloniji nakon stjecanja neovisnosti 1960. godine, javlja Al Jazeera.
09:08
prije 11 min.
Njemački ministar: Putnici sami snose odgovornost za svoju sigurnost
Ministar vanjskih poslova Njemačke Johann Wadephul u ponedjeljak u razgovoru za ARD nije dao mnogo nade za brzo rješenje. Pogođeni se svakodnevno obavještavaju o situaciji i mogućim opcijama, rekao je njemački ministar. Zbog djelomično zatvorenih zračnih prostora regularan izlazak iz zemlje trenutno na mnogim mjestima nije moguć.

09:06
prije 14 min.
Dio američkog diplomatskog osoblja napušta Bliski istok
Američka misija u Saudijskoj Arabiji zatvorena je u utorak nakon napada dronom, a Amerikancima u Džedi, Rijadu i Dahranu naređeno je da se nastave skrivati.
Američko veleposlanstvo u Kuvajtu priopćilo je da će ostati zatvoreno do daljnjega te da su otkazani svi redovni i hitni konzularni termini.
U Izraelu je američko veleposlanstvo priopćilo da nije u mogućnosti evakuirati ili izravno pomoći Amerikancima koji žele napustiti zemlju te je savjetovalo građanima da sami naprave sigurnosne planove.
Mjere dolaze u trenutku kada se sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana širi regijom, što je dovelo do pojačanih sigurnosnih mjera u američkim diplomatskim objektima i ograničenja posjeta vojnim objektima.
09:04
prije 15 min.
Snažna eksplozija potresla istočni Teheran, novi napadi diljem zemalja Zaljeva
Snažna eksplozija čula se u istočnom dijelu Teherana, a iz tog područja diže se gust dim.
Vlada zasad nije dala konkretne informacije o tome što je pogođeno.
Al Jazeera javlja da je Iranska revolucionarna garda (IRGC) pretrpjela velike udarce, osobito nakon ubojstva vrhovnog vođe. Napadi su također bili usmjereni na glavnog zapovjednika IRGC-a i više od deset drugih visokih vojnih dužnosnika. To je bez sumnje vrlo, vrlo težak udarac.
No kada govorimo o djelovanju IRGC-a, treba imati na umu da su pogođena brojna zapovjedništva i centri povezani s njima diljem Teherana i u drugim gradovima.
Od ranih sati subotnjih napada do sada, IRGC-a šalje priopćenja u kojima iznose razvoj događaja i potvrđuju ono što opisuju kao kontinuirane odmazdne napade.
Sinoć je IRGC priopćio da je gađao vojnu bazu u Kuvajtu te okupljanje američkih vojnih snaga u Dubaiju. Na terenu Al Jazeera svjedoči da nisu meta samo vojna zapovjedništva i politička središta, već su pogođeni i civili.
08:50
prije 30 min.
Izraelski vojnici ulaze u Libanon
Izraelskim vojnicima odobreno je da „napreduju i preuzmu kontrolu nad dodatnim položajima u Libanonu“, izjavio je izraelski ministar obrane, javlja Sky News.
Komentari Israela Katza uslijedili su nakon što su Izraelske obrambene snage (IDF) objavile da njihovi vojnici „djeluju u južnom Libanonu“.
Naveli su da su postrojbe raspoređene na nekoliko točaka u blizini pograničnog područja „kao dio pojačanog prednjeg obrambenog rasporeda“ te da to nije dio šire kopnene operacije unutar Libanona.
08:47
prije 33 min.
Hezbollah preuzeo odgovornost za dronove lansirane prema Izraelu
Hezbollah, militantna skupina sa sjedištem u Libanonu koju podupire Iran, preuzeo je odgovornost za nekoliko noćnih napada dronovima na Izrael, javlja Sky News.
Navodi da je ispalio rakete na bazu Izraelskih obrambenih snaga (IDF) na Golanskoj visoravni te da je ciljao izraelsku bazu kontrole zračnog prometa na planini Meron i zračnu bazu Ramat David.
Izraelska vojska priopćila je da je presrela dva drona koja su u 4.43 po lokalnom vremenu ušla u njezin zračni prostor iz smjera Libanona.
Izrael je jučer počeo izvoditi napade na, kako je naveo, ciljeve Hezbollaha u Libanonu, nakon što je ta militantna skupina ispalila rakete na Izrael u znak odmazde za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.
U dosadašnjim napadima poginula je najmanje 31 osoba, rekli su libanonski dužnosnici, dok je vlada odgovorila zabranom vojnih aktivnosti Hezbollaha – potezom koji nikada prije nije poduzet tijekom prethodnih sukoba s Izraelom.
08:42
prije 38 min.
Satelitske snimke pokazuju štetu na iranskom nuklearnom postrojenju Natanz
Sjedinjene Države i Izrael izvele su dva nova udara na iranski nuklearni objekt Natanz tijekom vikenda, objavio je Mohammad Eslami, čelnik iranske agencije za atomsku energiju.
Satelitske snimke snimljene u nedjelju i ponedjeljak prikazuju posljedice napada na nuklearni kompleks Natanz.
08:39
prije 40 min.
Oštećena slavna palača Golestan u Teheranu: Reagirao UNESCO
U noćnom napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na trg Arg u središtu Teherana oštećeni su dijelovi palače Golestan, jedinog lokaliteta u glavnom gradu upisanog na UNESCO-ov Popis svjetske baštine.
Ministar kulturne baštine, turizma i rukotvorina Seyed Reza Salehi Amiri najavio je da će o incidentu biti sastavljeno izvješće za UNESCO te je podsjetio da napad predstavlja kršenje međunarodnog prava.

08:38
prije 42 min.
Eksplozije u iranskim gradovima Isfahanu i Shirazu
Iranska novinska agencija Mehr izvještava da su se u iranskim gradovima Isfahanu i Shirazu čule eksplozije, prenosi Sky News.
Oba grada bila su meta napada u protekla četiri dana.
Isfahan, smješten u središnjem Iranu, treći je najnaseljeniji grad u zemlji, nakon Teherana i Mašhada. U njemu se nalaze i neka od iranskih nuklearnih postrojenja.
Shiraz je peti najnaseljeniji grad u Iranu i glavni grad pokrajine Fars.
08:33
prije 46 min.
Zašto je smrt iranskog ajatolaha udarila Putina "tamo gdje najviše boli"
Posljednji put kada su Sjedinjene Države i Izrael bombardirali Iran, novinar je pitao Vladimira Putina kako bi reagirao kada bi iranski vrhovni vođa bio ubijen u napadu. „Ne želim o tome ni raspravljati“, odgovorio je ruski predsjednik.
Manje od devet mjeseci kasnije, nakon što je ajatolah Ali Hamnei poginuo u izraelskoj ciljanoj operaciji uz američku potporu u subotu, Putin je imao malo izbora nego reagirati.
Više čitajte OVDJE.
