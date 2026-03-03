Oglas

hrvati čekaju povratak kući

Slovenci će čarter letovima vratiti svoje građane s Bliskog istoka, hoće li isto učiniti i Hrvatska?

N1 Info
03. ožu. 2026. 07:51
Grupa od 25 hrvatskih državljana, među kojima je i petero maloljetne djece, nalazi se u Dubaiju, a jedan od njih javio se za N1.

Unatoč svim naporima lokalnog konzula koji adekvatno komunicira i radi sve što može, ništa se ne događa po pitanju evakuacija, kaže nam jutros hrvatski državljanin koji se ne može vratiti kući.

"Komercijalni letovi se redovito otkazuju. Našoj grupi je zakazan let (koji se u svakom trenutku može otkazati) za 9. ožujka, a inicijalno smo se trebali vratiti 2. ožujka. Ovdje smo od 25.2.2026. Ukupno nas je 25 od čega 5 maloljetnika te ljudi osim nelagode imaju i dodatne troškove koji nisu mali", javlja nam.

Dodaje i kako je Slovenija u tijeku s organizacijom čarter leta iz Omana te da su četiri autobusa su već krenula prema Omanu.

N1 je jučer poslao upit MVEP-u o tome hoće li i Hrvatska organizirati čarter letove, no odgovor još nismo dobili.

Podsjetimo, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pozvalo je u ponedjeljak hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravodobno informiranje o putovanjima u bliskoistočne zemlje nakon američko-izraelskih napada na Iran te odmazde Teherana.

Teme
bliski istok dubai evakuacija

