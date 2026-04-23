Bačić: Za uspjeh priuštivog stanovanja ključna je suradnja države i lokalne samouprave

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u četvrtak na kolegiju dubrovačko-neretvanskog župana Blaža Peza da je za uspjeh novog zakona o priuštivom stanovanju ključna suradnja države i lokalne samouprave.
Dubrovnik je pratio donošenje Nacionalnog plana stambene politike i planirao nove stambene zone koje su u vlasništvu grada ili države. Ako toga nema, teško je kupiti skupo zemljište i očekivati jeftinu nekretninu, rekao je Bačić.
Uz to, Grad Dubrovnik će osloboditi investitore komunalnog doprinosa, a prometnu i komunalnu infrastrukturu će zajedno rješavati grad i država. Odredit će se najviša cijena koju može platiti kupac, a sve iznad toga će preuzeti država, dodao je.
„Ako je prosječna cijena stambenog kvadrata u Dubrovniku oko 4000 eura bez PDV-a, onda bi stan od 60 četvornih metara koštao oko 240.000 eura. Prema novom zakonu, cijena stana izgrađenog po modelu priuštivog stanovanja ne bi prelazila 90.000 eura. Ako tome dodamo sve što lokalna samouprava omogućuje, onda bismo stanovanje učinili dostupnim“, objasnio je Bačić.
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković kaže kako je problem priuštivog stanovanja u Dubrovniku posebno izražen, ali novi zakon omogućuje niz alata za rješavanje tog problema samostalno ili u suradnji s državom.
„Zakon nije čarobni štapić kojim ćemo odmah sve riješiti, ali ćemo ići korak po korak. Ohrabruje što je i EU prepoznala ovaj problem pa se uskoro očekuju određena europska bespovratna sredstva za zgrade za priuštivo stanovanje“, rekao je Franković.
Dodao je kako je prihvaćanjem njegovih amandmana omogućeno jedinicama lokalne samouprave da se poticaji za priuštivo stanovanje oslobode plaćanja poreza.
„Dubrovnik je dosad imao mjeru jednokratnog poticaja od 30.000 eura, a to smo sad povećali na 45.000. Tako ćemo dodatno pomoći građanima“, ističe dubrovački gradonačelnik.
