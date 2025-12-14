EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR
Adventski kalendar za potrošače: Svaki dan savjeti o dropshippingu, putovanjima, najmu kuća za odmor...
Usred smo prosinačke potrošačke groznice pa je Europski potrošački centar (ECC) Hrvatska odlučio pomoći potrošačima nizom korisnih savjeta.
Projekt je nazvan 'Adventski kalendar 2025.: svakodnevni potrošački savjeti za sigurniju kupovinu' i ECC Hrvatska ga je pokrenuo na svojoj Facebook stranici.
Svakoga dana, od 1. do 24. prosinca, kao na pravom Adventskom kalendaru, ondje se 'otvara' odnosno objavljuje po jedan savjet potrošačima kako bi lakše prošli kroz izazove online kupovine i prekograničnih putovanja, koji su u ovo doba godine češći no inače.
Dosad je objavljeno 12 od 24 savjeta - od toga kako prepoznati zamke atraktivnih oglasa i dropshipping trgovine, kako izbjeći 'besplatne' online usluge koje to često nisu i neplanirane troškove poput automatskih pretplata i skrivenih naknada do informacija o pravima putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja prijevoza te onih o funkcioniranju paket-aranžmana.
"Zastanite trenutak prije nego kliknete"
Prvi objavljeni savjet odnosio se na dropshipping trgovine.
"Mami vas atraktivan oglas za novu internet-trgovinu? Zastanite trenutak prije nego što kliknete. Mnogi takvi oglasi vode na trgovine koje se bave dropshippingom – pri čemu se proizvodi dopremaju izdaleka, iako trgovina može djelovati lokalno. U takvim slučajevima, dostava može potrajati, a povrat robe može biti kompliciran.
Stoga, prije nego što naručite, uvijek provjerite podatke o trgovcu i njegove uvjete poslovanja", glasio je prvi savjet u potrošačkom Adventskom kalendaru. A više od dropshippingu ECC Hrvatska objavio je OVDJE.
Božićni savjet broj 2 odnosio se na neke usluge koje se nude na internetu poput anketa za procjenu zdravlja ili alata za procjenu vrijednosti automobila.
"Na prvi pogled mogu djelovati besplatno, ali vas kasnije mogu iznenaditi neočekivanim računom. Doskočite tome i uvijek pročitajte uvjete poslovanja prije nego što unesete svoje podatke ili kliknete 'prihvaćam'."
Kada kupac nema pravo na povrat?
Peti po redu božićni savjet glasio je da je plaćanje kreditnom karticom najsigurnija opcija prilikom kupovine putem interneta. "Ako vaša narudžba nikada ne stigne, nije onakva kakva je trebala biti ili trgovac ne odgovara na vaše upite, možete zatražiti povrat novca od izdavatelja vaše kartice."
Osmi po redu božićni savjet također se odnosi na kupovinu putem interneta i 14-dnevnom roku koji kupac ima na raspolaganju da se predomisli i vrati proizvod.
No kod tog pravila postoje iznimke pa ECC Hrvatska u svom božićnom savjetu napominje da kupovine putnih aranžmana i ulaznica za koncerte, personaliziranih proizvoda poput graviranog nakita ili odjeće izrađene po narudžbi te određenih higijenskih proizvoda nisu obuhvaćene pravom na povrat.
"Stoga, uvijek provjerite uvjete povrata prije nego što završite narudžbu kako biste točno znali što možete – a što ne možete – vratiti", savjetuju.
Prava putnika i zamke paket-aranžmana
Božićni savjet broj 9 upućen je svima koji planiraju putovati unutar Europske unije kopnom, morem, željeznicom ili zrakoplovom, a kao putnici imaju određena prava.
"Ta prava se mogu razlikovati ovisno o vrsti prijevoza, stoga ih je dobro provjeriti prije nego krenete na put.
Poznavanje vaših prava omogućuje vam bezbrižno putovanje, čak i ako se planovi promijene", savjetuju iz ECC Hrvatske i za detaljne informacije o putničkim pravima upućuju na službenu stranicu Europske unije OVDJE gdje su su pobrojana sva prava putnika.
Slično je i s turističkim putovanjima u paket-aranžmanima čemu je ECC Hrvatska posvetio svoj 10. božićni savjet.
"U slučaju paket-aranžmana, organizator je odgovoran za cijeli put – od prijevoza do smještaja i svih usluga koje su ugovorene. Dodatno, paket-aranžman vam pruža dodatnu zaštitu, poput pomoći u slučaju problema, prava na prijenos rezervacije i financijsku garanciju, u slučaju da organizator bankrotira."
Više informacija o paket-aranžmanima nalazi se OVDJE.
Oprezno i s 'timeshareom'
A onima koji su naišli na naizgled dobru ponudu za vremenski ograničenu uporabu nekretnine (timeshare) u 12. božićnom savjetu kaže se da dobro razmislite prije nego išta potpišu.
"Timeshare može značiti godine obveza plaćanja i ograničene mogućnosti preprodaje. Temeljito pročitajte uvjete i uvjerite se da razumijete sve što potpisujete."
Više o 'timeshare' ugovorima može se pročitati OVDJE.
Ostali dosad objavljeni savjeti i oni koji će biti objavljeni idućih dana, sve do Badnjaka, mogu se pročitati na Facebook stranici Europskog potrošačkog centra Hrvatska.
