Adventski kalendar za potrošače: Svaki dan savjeti o dropshippingu, putovanjima, najmu kuća za odmor...

Dosad je objavljeno 12 od 24 savjeta - od toga kako prepoznati zamke atraktivnih oglasa i dropshipping trgovine, kako izbjeći 'besplatne' online usluge koje to često nisu i neplanirane troškove poput automatskih pretplata i skrivenih naknada do informacija o pravima putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja prijevoza te onih o funkcioniranju paket-aranžmana.