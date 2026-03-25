Čelnik financijskog diva iznio "dva ekstremna scenarija" završetka sukoba: "Ako se dogodi drugi..."

Ako cijena nafte dosegne 150 dolara po barelu, to će izazvati globalnu recesiju, rekao je za BBC čelnik američkog financijskog diva BlackRock.
Oglas
Larry Fink, koji vodi BlackRock, rekao je za BBC da će, ako Iran „ostane prijetnja” i cijene nafte ostanu visoke, to imati „duboke posljedice” za svjetsko gospodarstvo.
BlackRock je financijski div koji upravlja imovinom vrijednom 14 bilijuna dolara (10,5 bilijuna funti) i jedan je od najvećih investitora u mnoge od najvećih svjetskih kompanija.
Njegova veličina i rasprostranjenost daju Finku – koji je jedan od osam suosnivača tvrtke osnovane 1988. – jedinstven uvid u stanje globalnog gospodarstva.
Sukob na Bliskom istoku izazvao je velike oscilacije na financijskim tržištima dok sudionici pokušavaju procijeniti što će se dogoditi s troškovima energije.
Dva ekstremna scenarija
Za Finka je prerano utvrditi konačni opseg i ishod sukoba, ali vjeruje da će se razviti u jedan od dva ekstremna scenarija.
U jednom, ako se sukob riješi i Iran ponovno postane zemlja koju međunarodna zajednica može prihvatiti, cijena nafte mogla bi pasti ispod razine prije rata.
No ako se to ne dogodi, kaže, mogli bismo imati „godine cijena iznad 100 dolara, bliže 150 dolara po barelu, što ima duboke posljedice za gospodarstvo” i ishod u obliku „vjerojatno oštre i duboke recesije”.
Fink kaže da zemlje moraju biti pragmatične u pogledu energetskog miksa, koristeći sve dostupne izvore, ali da je osiguravanje jeftine energije ključno za poticanje rasta i podizanje životnog standarda.
Zemlje se ne bi trebale oslanjati na samo jedan izvor, kaže.
„Koristite ono što imate, bez sumnje, ali se istodobno snažno usmjerite i prema alternativnim izvorima.”
„Nema nikakvih sličnosti s 2007.-2008.”
Neki analitičari sugeriraju da na tržištima trenutno postoje određene paralele s razdobljem uoči financijske krize 2007.-2008.
Cijene energije rastu, a neki su uočili znakove pukotina u financijskom sustavu. Sam BlackRock je jedna od nekoliko tvrtki koje su ograničile povlačenja nervoznih investitora iz fondova privatnog kreditiranja.
No Fink je uvjeren da nema šanse za ponavljanje financijskog sloma iz 2007.-2008., kada su se mnoge banke urušile ili morale biti spašene, jer smatra da su financijske institucije danas sigurnije.
„Ne vidim nikakve sličnosti,” kaže. „Nula.”

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas