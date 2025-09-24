Cijena maslinovog ulja mogla bi rasti: "To ništa pod milim Bogom ne valja"

Uzgajivači se nadaju da će iduća godina biti nešto bolja pa će se cijene i spustiti, ali zasad se ipak očekuje porast.
Oglas
Uskoro će berba maslina. Uzgajivači najavljuju kako će cijena maslinova ulja rasti jer su porasli svi ostali troškovi. U pelješkim maslinicima, iza brojki i kalkulacija i jedna posebna priča - oživljavanje autohtone sorte, česvinke.
No, maslinari s Pelješca nisu zadovoljni urodom. "Vremenski uvjeti su bili dobri međutim ove kiše koje su došle na kraju sasule su sve", rekao je ugostitelj Sveto Pejić.
Prošle godine litra maslinova ulja bila je 15 eura, a očekuje se porast cijene od barem 10 posto.
"Mislim da to zaslužuje u odnosu na cijene u trgovinama koje su po 14 do 15 eura za ekstra djevičansko maslinovo ulje, kako ga oni nazivaju. To ništa pod milim Bogom ne valja", rekao je Zdravko Kopanica iz Česvinice, za Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas