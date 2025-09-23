Milanović: Slušamo o 50 talaca koje drži Hamas, a Hrvatska traži skoro 2000 ljudi

NA 80. sjednici Opće skupštine UN-a u New Yorku veliki dio rasprave posvećen je sukobu Izraela i Palestine.
"Priznanje legitimnih prava palestinskog naroda ni na koji način ne umanjuje prava izraelskog naroda koje je Francuska od samog početka snažno podržavala i čije poštivanje joj je jednako važno. Upravo zato smo uvjereni da je upravo to priznanje jedino rješenje koje može donijeti mir Izraelu", poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Izraelski predstavnici priznanje Palestine opisuju kao predstavu odvojenu od stvarnosti "u kojoj se zaboravlja 48 izraelskih talaca".
"Mnogi će danas govoriti o budućnosti u kojoj Hamas više neće biti dio Gaze. Ali ja ih pitam: Tko će stvarno osigurati da Hamas više ne bude dio Gaze? Odgovornost je na našim plećima. Izrael je odlučan nastaviti ovaj rat dok ne vratimo sve taoce i dok Hamas ne bude potpuno eliminiran. Tek tada možemo govoriti o budućnosti!, ustvrdio je Danny Danon, izraelski veleposlanik pri UN-u.
Milanović: Neukusno nabacivanje brojkama
Priznanje nije nikakva nagrada Palestini nego njezino pravo koje je odavno trebalo biti ostvareno, smatra hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
"Hamas, to je grozna stvar što su napravili. Mi ovdje slušamo o 50 talaca koje drže, a Hrvatska traži skoro 2000 ljudi. Suosjećam sa svakim pojedinačno, ali to nabacivanje brojkama je katkad vrlo neukusno", zaključio je predsjednik, prenosi HRT.
