Što je leukovorin? Trump ga predlaže kao terapiju za simptome autizma

Međutim, znanost o vezi između leukovorina i autizma još je u vrlo ranoj fazi, i potrebno je više istraživanja prije nego se donese konačan zaključak, navela je Zaklada za znanost o autizmu (Autism Science Foundation). Podaci u korist liječenja temelje se na četiri mala randomizirana kontrolirana ispitivanja, sva s različitim dozama i različitim ishodima, a u jednom slučaju oslanjajući se na specifičnu genetsku varijantu, navodi Zaklada.